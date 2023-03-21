Житель Ставрополья случайно убил друга, спасая его от самого себя

Потерпевший был под воздействием веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске горожанина признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина пытался спасти своего товарища от членовредительства, рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 2022 году Алексей (имена изменены - Пр) поссорился со своей сожительницей, да так, что пришлось временно съехать. Пока пара была в размолвке, мужчина поселился у друга Николая. Вечером они решили немного выпить и поговорить о жизни, так и засиделись до трех ночи.

Николай отошел в туалете, и Алексей позвонил сожительнице. Хотя они были в ссоре, мужчина помогал возлюбленной деньгами и продуктами и поддерживал контакт. В первую очередь потому, что они воспитывали общую малолетнюю дочь. Разговор прервал Николай, который стал бегать по дому и кричать что-то нечленораздельное. Алексей, опасаясь последствий, просил друга остановиться. Когда неадекватный собутыльник разбил вазу, он действительно остановился – и начал бить себя осколком по рукам. Тогда-то гость предпринял жесткие меры.

Алексей подобрал лежавшие неподалеку шланг и провода, повалил безумца и пытался связать, чтобы оказать медпомощь. Но Николай вырывался, из-за чего товарищ навалился на него всем телом и пытался зафиксировать. Около пяти минут он уговаривал буйного собутыльника, пока тот не захрипел.

– Экспертиза показала, что смерть наступила в результате асфиксии от сдавления грудной клетки и живота. Кроме того, по итогу у потерпевшего были сломаны ребра, что также соответствует рассказу обвиняемого. Когда на место прибыли медики, он уже был мертв. На руке у мужчины нашли следы от уколов, а в организме – психоактивные вещества, – рассказал источник "КП-Ставрополь".

Следователи обвиняли Алексея в причинении смерти по неосторожности. Пятигорский городской суд накануне оставил его на свободе, но принудил в течение года не посещать массовые мероприятия, не выходить из дома после десяти вечера и отмечаться в полиции. Кроме того, родственники умершего посчитали, что обвиняемый причинил им моральный вред, из-за чего мужчине придется выплатить компенсацию.