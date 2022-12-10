Ожидания как у десанта: жители Ставрополья пополнили научные роты армии России

Фото: Антон Соколов

В НАУКУ ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО

В казарме сборного пункта в Ставрополе непривычно тихо. Призывники есть, а многоголосия и смешков - нет. Все будущие военные собрались в небольшом кругу, вшестером сидят на прикроватных стульях и говорят так, что в другом конце помещения навряд ли расслышишь. При виде журналиста они прервали беседу и на вопрос, у кого какое образование, отвечали поочередно, сменяясь по часовой стрелке. Только головой поспевай крутить: провизор, энергетик, лингвист...

- Давно слышал про научные роты. Подавал заявления в Питер и Анапу. В северной столице моя специальность не подошла, но на родном юге - подошла. На первом этапе я шел как резервист, но на втором уже взяли. Двое других призывников почему-то отказались. Для меня это чудо, считаю! - признается Данил Глущенко из Пятигорска, получивший образование электроэнергетика.

Фото: Антон Соколов

Чтобы пройти в научную роту, надо быть не только крепким и здоровым. Комиссия изучает научно-образовательную работу кандидата пристальнее, чем эйчары крупных гражданских компаний. Средний балл в дипломе не ниже 4,5, биография - кристально чистая. Кроме того, в ходе учебы надо заниматься наукой и писать о своих исследованиях в профильных журналах.

- Я учился в Московском политехническом, закончил бакалавриат с красным дипломом, магистратуру - тоже. Чтобы защитить итоговую работу, надо провести апробацию и подкрепить выводы научными публикациями. Я выпускался в пражском научном журнале, в больших отечественных сборниках. И попал сюда по научно-образовательным показателям. Позвонил какой-то неизвестный номер, оказалось, что это представитель научной части. Рассказал все, предложил попробовать пройти к ним, и вот я тут, - поделился Евгений Поспелов из Невинномысска.

Евгений Поспелов. Фото: Антон Соколов

Другим тоже было чем похвастать. Врач из Пятигорска Владимир Серебряный, к примеру, вышел из Волгоградского медуниверситета с патентом. Эти ребята лишились бы многого, если бы их надолго изолировали от науки. В некоторых сферах простой восполняют несколько лет, но благодаря научным ротам такой нужды нет.

ГУМАНИТАРИЙ В АРМЕЙСКОЙ НАУКЕ

Особое внимание журналистов привлек единственные гуманитарий в коллективе - лингвист из Пятигорска Вячеслав Гончаров. О научной роте он узнал в университете, когда к ним приезжали представители медицинской части.

- Они дали точную информацию, что нужно делать, чтобы пройти. И я прошел. В части я не буду лечить людей или проводить какие-то медицинские исследования, нет. Я буду переводчиком с английского и немецкого языков. Дело в том, что иностранные языкы в медицинской сфере очень трудны. Работать с медицинскими терминами никто не любит.

Вячеслав Гончаров. Фото: Антон Соколов

После окончания вуза у Вячеслава были трудности с трудоустройством. Работодатели не хотели брать переводчика без опыта. При этом у парня было что показать: диплом почти пятибалльный, языковедческие научные статьи, сертификат Кембриджского университета, подтверждающий профессиональное знание английского языка. Поэтому призывник со своими глубокими знаниями решил реализоваться в армии.

- Если я обрету в научной роте нужные компетенции, стану востребованным специалистом. И через год заключу контракт, если все будет в порядке.

В действительности гуманитарии в научных ротах не редкость. Кроме лингвистов, отбор проходят дипломированные социологи и психологи, в том числе - клинические. Под них в Москве сформирован отдельный взвод - "первый гуманитарный", базирующийся в Военном университете имени князя Александра Невского.

Фото: Антон Соколов

ОЖИДАНИЯ КАК У ДЕСАНТА

- На самом деле, научная рота - это немного другая служба. Конечно, мы будем проходить то же, что и другие: курс молодого бойца, построения, стрельбы. При этом служба будет идти в более благоприятных условиях. Например, мы не будем состоять в казармах, - говорит Владислав Колесников.

Фото: Антон Соколов

За такие удобства солдатам придется выполнять дополнительные исследовательские задачи в зависимости от специализации. Поэтому ожидания у призывников-ученых - как у десантников.

- До армии я все время работал и занимался наукой. Часто изменения в жизни пугают. Если вдруг окажется, что я буду просто измерять клиренс грязи, это будет шаг назад. Но я понимаю, что эта борьба за места была непросто так. В научной роте я наверняка вырасту как специалист, я жду роста, мне это очень важно, - признается призывник Поспелов.

Фото: Антон Соколов

Многие ребята не готовы загадывать наперед, пойдут ли они дальше служить по контракту. Говорят, оправдаются ожидания - точно останутся. "Довольствие какое? Пару тысяч, как у всех срочников. На чипок хватит", - смеются они.

8 декабря призывники получили вещевые наборы и отправились в части, куда их распределили.

Фото: Антон Соколов

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