Ставропольского депутата Госдумы Кузьмина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Михаил Кузьмин. Фото: Госдума РФ

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы России к 15 годам лишения свободы с конфискацией якобы за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность". В числе осужденных – ставропольский депутат российского парламента Михаил Кузьмин.

Кроме того, в обвинительном заключении значатся депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, артист и депутат Денис Майданов и другие. Эти законотворцы 15 февраля 2022 года поддержали обращение к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. А уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

– Я не признаю государственность, легитимность и юрисдикцию судов фашистского режима бывшей Украинской ССР... Я горд в этом списке стоять плечом к плечу с моими товарищами по партии. Наше дело правое. Победа будет за нами. Пятнадцать лет не то что просидеть, на одной ноге простоять можно, – прокомментировал новость депутат Госдумы Тимофей Баженов.

Ранее иностранные страны не раз вводили санкции против политиков с Северного Кавказа. 26 июля 2022 года Великобритания внес в список губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и тогдашнего председателя правительства Ставропольского края (ныне – спикера Думы Ставрополья) Николая Великданя. А 15 декабря стало известно о санкциях США в отношении Владимирова. Причем эта новость застала губернатора в прямом эфире.

– Если бы не прямая линия, я бы сказал: «Да….» И запикали бы дальше.

Из-за санкций ставропольским политикам, попавшим в списки, запрещено въезжать в эти страны, а их активы там заблокируют.

Накануне Рамзан Кадыров рассказал, что в Чехии украли его попавшего под санкции коня по кличке Зазу. Местные СМИ и власти объявили цену скакуну в 18 тысяч долларов, однако Зазу стоит «не менее 10 млн долларов». Вину за кражу лошади Рамзан Кадыров возложил на «демократическую полицию» – о пропаже коня узнали спустя несколько дней, а охраны возле загона, вероятно, попросту не было.

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