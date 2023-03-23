Хасбик появился на публике в «тягах бархатных»: новую моду диктуют мемы

Хасбик. Фото: личная страница блогера

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, появился на публике в модном, неординарном наряде. Парень надел огромную кепку и брендовую ветровку. Самыми примечательными оказались ботинки, которые в сети шутники называют "подкрадулями". Но для дагестанцев это – "тяги бархатные".

Хасбик в "тягах бархатных"

Обе фразы стали мемами в русскоязычном сегменте интернета в начале 2023 года. Случайные пользователи смеялись над нелепой обовью, которую надевают разные люди, и называли ее иронично "подкрадули". Впервые это слово появилось в русском языке в самарском диалекте в нулевых годах – якобы они так называли туфли с острым носом. Этимологически слово пришло из английского языка: это своеобразный трактовка "sneakers" (кроссовки), которое образовано от глагола "to sneak" – подкраться.

Фрагмент переснятого мультика/модель обуви. Фото: стоп-кадры в YouTube

Но шутники пошли дальше. Одновременно в сети начали распространять голосовое сообщение, записанное неизвестным (судя по акценту, жителем одной из республик Северного Кавказа) и пересылаемое в WhatsApp. Оттуда появилось новое устойчивое выражение – "тяги бархатные". Полная цитата звучала так:

"Тяги, такие бархатные тяги, ребята! Фуууф! Кефтеме [кайф], жи есть! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, и не хочется браниться. А хочется просто сказать "мяу".

"Тяги бархатные" стали синонимом "подкрадуль" и больше полюбились русскоязычным пользователям. "КП-Екатеринбург" писал, что на Урале неизвестный продает свои "тяги бархнатные" за 69 млн рублей.

Объявление о продаже "бархатных тяг" за 69 миллионов. Фото: объявление на "Авито"

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