Дневник с избранными: по делу о коррупции в школе полиции Ставрополя вынесли первый приговор

Лариса Устинова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Бывшая начальница кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин школы полиции Ставрополя Лариса Устинова признана виновной в участии в ОПС, которое брало взятки с курсантов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Массовые задержания в учреждении происходили в августе 2020 года. Силовикам поступило сообщение о том, что в учебном заведении берут взятки. Коррупционная схема действовала в группах факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации. За сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний обучающиеся платили немаленькое вознаграждение. Источник "КП-Ставрополь" рассказывал, что допуск к сессии стоил от восьми до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен - от полутора до трех тысяч рублей. Деньги передавали через командиров групп. Почти за три года - с сентября 2017 по июль 2020 года - участники ОПС заработали 5,7 млн рублей, считает следствие.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют 12 человек. Среди них - замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров, начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова и начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Лариса Устинова.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Правоохранители провели 70 обысков в служебных кабинетах и домах подозреваемых. Были изъяты деньги, ценности и важные документы, в том числе - дневник, в котором велся учет курсантов, сдавших деньги за оценки.

Фото: СКР

Устинова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, потому следствие выделило ее дело. Суд приговорил экс-начальницу кафедры к четырем годам в колонии общего режима и году ограничения свободы, запретил заниматься педагогической деятельностью в вузах в течение трех лет. Ранее СКР сообщал, что по такому же пути пошел бывший начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, его дело уже рассматривают в суде.

- Иные обвиняемые совместно с защитниками в настоящее время ознакамливаются с материалами уголовного дела, - сообщают следователи.

После скандала в школе полиции Ставрополя сменился руководитель, им стал и остается Юрий Сапронов. Экс-глава Дмитрий Краснокутский проходит по делу как свидетель.