По настоянию полиции полумарафон сделали ночным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дербенте с 19 часов до первого часа ночи перекроют дороги из-за ночного полумарафона "Огни Дербента". Об этом сообщают местные власти.

- Убедительная просьба, убрать автомобили, припаркованные по выше перечисленым улицам. Транспортные средства, препятствующие движению атлетов, будут эвакуированы перед началом забега, - сообщают в администрации города.

Перекрытие дорог в Дербенте 10 декабря 2022

Под ограничения попали 20 улиц. Среди них - 5-й Нагорный переулок, ул. Орта-Капы, ул. Н. Крупской, ул. Буйнакского, ул. С. Стальского, ул. Самурского, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Таги-Заде, пер. 25 лет Октября, Красноармейский пер, ул. Дахадаева, ул. М. Рзаева, ул. К. Мамедбекова, сквер «Даш-капы», ул. 4-й Магал, ул. 6-й Магал, ул. 7-й Магал, ул. 3-го Интернационала, ул. Дрожжина.

Фото: администрация Дербента

Организаторы марафона просят участников приехать на место заранее.