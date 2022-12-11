«Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит?»: Кадыров ждет извинений от президента UFC

Чеченский лидер сильно возмущен итогом боя между дагестанским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит? Сохрани лицо лиги, собственное лицо, - выдвинул претензию Рамзан Кадыров знаменитому лысому функционеру.

Чеченский лидер сильно возмущен судейством боя между дагестанским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Ничья! Решили наблюдатели: один судья отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий не увидел лидера вообще.

Президент UFC Дана Уайт унес пояс с ринга и раскритиковал поединок: «Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? <...> Я начал отключаться уже после трех раундов». А теперь подвергся критике сам - от самого Рамзана Кадырова, заступившегося за Анкалаева:

- Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен, - написал глава Чечни у себя в соцсети на английском и русском языках.

Политик ждет, что Уайт свою ошибку все-таки признает и даже попросит прощение за этот «спектакль».