Сбежал из богадельни ради денег: пенсионер ограбил ювелирный магазин во Владикавказе

Фото: УМВД по Северной Осетии

В Северной Осетии осудили пенсионера, который устроил налет на ювелирный магазин во Владикавказе. Горожанин сбежал из дома престарелых из-за пенсии и месяц скитался на свободе.

69-летний Магомед Г. с июля 2021 года живет в доме престарелых. По условиям договора, 75% пенсии достается учреждению, остальные гроши - ему. В марте 2022 года Магомеду перестала приходить положенная часть выплат, а на вопросы руководство лишь разводило руками. Мужчина решил добиваться правды самостоятельно и сбежал из интерната.

На свободе у мужчины куда больше проблем. Уже десять лет он не общается с детьми, потому Магомеду пришлось жить на улице в бесхозных постройках. С первых дней он начал обивать пороги прокуратуры и пенсионного фонда, но там просили время, чтобы разобраться. Пока бюрократическая машина заводилась, пенсионер потратил все свои накопления. К 30 апрелю 2022 года у беглеца остались только три бутылки бензина, купленных для розжига костра, средства гигиены и немного продуктов, а также два перцовых баллончика, которыми он отпугивал бродячих собак. Магомед задумался над тем, чтобы вернуться в богадельню. Слонялся по городу, рассуждал, а потом затеял ограбление.

Целью стал ювелирный магазин во Владикавказе. Пенсионер не привлек внимания продавцов, был опрятен и ухожен. Он попросил показать ему цепочки, а пока кассир шел к витрине - распылил перцовый баллончик. Пока сотрудники магазина не могли отдышаться, пенсионер разбил защитное стекло и вынул оттуда серьги, кольца и комплект украшений на 2,1 млн рублей. Когда замести следы, он облил помещение бензином и поджег.

Фото: УМВД по Северной Осетии

Пенсионер, проворачивая такую рискованную операцию, не дрейфил. В молодости он уже заработал несколько судимостей за подобные преступления. По информации "КП-Ставрополь", ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу, похищение документов, проникновение в чужое жилище и незаконный оборот оружия.

Пенсионер убежал за минуту до прибытия частной охраны. Горожанин пытался уйти переулками и дворами, но его перехватили и задержали полицейские. Против Магомеда возбудили уголовное дело по статьям "Грабеж" и "Умышленное уничтожение имущества" и опять поместили его в неволю - на этот раз в СИЗО.

Накануне суд приговорил пенсионера к 8,5 годам в колонии. Владелец ювелирного магазина решил не заявлять иск по делу. А вопрос с пенсией решился сам собой. Дом престарелых выселил Магомеда - теперь часть выплат будет забирать тюрьма на содержание.

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