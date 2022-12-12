На Ставрополье наградили победительниц первого конкурса «Леди-крестьянка»

В конкурсе приняли участие 50 представительниц разных округов Ставропольского края Фото: Антон СОКОЛОВ

На Ставрополье впервые прошел конкурс «Леди-крестьянка 2022» среди женщин, трудящихся на благо родного региона и всей страны в одной из самых значимых отраслей экономики - сельскохозяйственной!

Церемония награждения прошла в Ставропольском государственном аграрном университете. Фото: пресс-служба СтГАУ

Конкурс проводил Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом при поддержке министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

С приветственным словом к участницам обратился заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко. Фото: пресс-служба СтГАУ

Читатели сайта STAV.KP.RU отдали более 120 тысяч голосов за понравившихся участниц из Арзгирского, Буденновского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Левокумского, Новоселицского, Петровского, Предгорного, Шпаковского округов Ставропольского края.

Без подарков не остался никто! Фото: пресс-служба СтГАУ

Каждая из 50 тружениц агропромышленного комплекса, подавшая заявку на конкурс, достойна носить звание «Леди-крестьянка», поэтому дипломами и памятными подарками были отмечены все, вне зависимости от занятого места. А распределились они следующим образом.

Марина Морозова стала третьей Фото: Антон СОКОЛОВ

Третье место (12009 голосов) - у Марины Морозовой, главного бухгалтера СХП «Новомарьевское» Шпаковского округа. Коллеги называют ее не только опорой начальника, первым помощником и советчиком во всех финансовых делах, но и хорошим собеседником и душевным человеком. А еще очень скромным - даже фотографироваться одна без своих коллег Марина отказывается. Но ради «Комсомолки» она поборола свою застенчивость!

Евгения Горегляд заняла второе место Фото: Антон СОКОЛОВ

Второе место (32571 голос) читатели «КП» отдали Евгении Горегляд - начальнику отдела закупок ООО «Добровольное» Ипатовского округа. В компании говорят, что в отличных результатах предприятия есть большой вклад Евгении - от ее работы зависит регулярное поступление разных видов товара, необходимого для непрерывного производства.

Победительница конкурса «Леди-крестьянка 2022» Ульяна Масалова. Фото: пресс-служба СтГАУ

Первое место (38499 голосов) завоевала самая молодая участница конкурса - 24-летняя Ульяна Масалова, агроном-технолог по развитию технологий в растениеводстве ООО СХП «Победа» Красногвардейского округа. Ульяна - выпускница Ставропольского государственного аграрного университета, она окончила факультет агробиологии и земельных ресурсов по специальности «Агрономия». На третьем курсе девушка решила попробовать силы, приняла участие в стипендиальной программе и получила возможность пройти стажировку на одном из сельхозпредприятий края. Так судьба привела ее в СХП «Победа».

Ульяна Масалова - выпускница СтГАУ. Фото: пресс-служба Минсельхоза СК

- Во время практики наставники оценили мои старания и взяли меня в штат предприятия. Агроном несет тяжелый груз персональной ответственности, и очень важно, чтобы в момент принятия производственных решений специалист был к этому готов. Он должен быть мастером своего дела, иметь огромный багаж знаний и способность их эффективно применять. Профессия агронома нелегка, но я ее люблю, ведь, когда дело успешно завершено, сложности, с которыми ты столкнулся, выглядят ничтожными по сравнению с полученным удовлетворением от проделанной работы, - подчеркнула наша победительница на торжественной церемонии награждения, которая прошла в стенах ее родного учебного заведения.

Приз за Марину Киршу получила ее коллега Наталия Горбулинская Фото: Антон СОКОЛОВ

Также специальным дипломом - приз зрительских симпатий Вконтакте - была отмечена Марина Кирша, главный экономист ПАО «Винсадское». Награду за нее получила другая участница - ее коллега из К(Ф)Х Захарченко А. Д. Наталия Горбулинская.

Конкурсантки тепло поддерживали друг друга Фото: Антон СОКОЛОВ

Победителей и финалистов награждали главный редактор ставропольского филиала «Комсомольской правды» Роман Лаврухин и заместитель главы краевого минсельхоза Олег Юрченко.

- От имени министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова хочу выразить вам слова благодарности и признательности за вклад в развитие сельского хозяйства региона, за вашу активную жизненную позицию. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья в ваших домах, обратился к участницам Олег Юрченко.

Участницы сразу стали делиться кадрами с церемонии награждения с коллегами Фото: Антон СОКОЛОВ

После торжественной части организаторы конкурса попросили немного задержаться участниц - одним из призов стала бесплатная подписка на «Комсомолку». Бланки с удовольствием заполнили все присутствующие!