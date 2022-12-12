«Твоя честь пропита и прокурена, скотина»: директор в школе Ставрополья стал «кентом» своим ученикам

Родители требуют наказать директора за мат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае директора школы уличили в неприличных формах общения с учениками своей школы. Педагог создал общий чат с ребятами, где общался с ними матом. Об этом в обращении к редакции "КП-Ставрополь" рассказали родители.

Все произошло в одном из районов региона. Учитель физкультуры, он же директор сельской школы, и старшеклассники создали беседу в Telegram, которую назвали "Мафия". В ней они беседовали о насущных проблемах в межличностных отношениях. Правда, форма общения не всегда была подобающей.

Закрытый чат нашла мама одного из участников:

- То, что я увидела, повергло меня в шок! Как учитель позволял себе общаться на матах и оскорблениях с учениками, - пишет в обращении родитель.

Фото: предоставлено автором обращения

Нередко педагог записывал школьникам голосовые сообщения. И в них также переходил черту дозволенного.

- Братик, с кем ты собрался драться, ***? Ой, я забыл, что матюкаться нельзя, - говорил учитель и следом продолжал. - ***, какая честь!? У тебя ее давно нет. Она у тебя пропита, прокурена, скотина. Давай подтягивайся, я штаны тебе спущу и в речку кину.

Нецензурную лексику директор использовал в личных переписках. Например, ребенку автора обращения учитель писал такое.

Фото: предоставлено автором обращения

Педагог также давал детям алкоголь и сигареты, сказано в обращении. Историю, по словам недовольной местной жительницы, пытаются замолчать. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Судя по скриншотам, некоторым сообщениям из переписки меньше месяца. Согласно данным из открытых источников, недавно в школе сменился директор, сейчас действующий работает с приставкой "врио".