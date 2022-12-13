«Будем газовать, жи есть»: Хасбик дрожащим голосом прокомментировал несправедливую ничью Анкалаева

Хасбик и Дана Уайт

Бой между дагестанцем Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе вызвал много споров. Судьи разошлись во мнении, кто выиграл: один отдавал победу россиянину, второй - гражданину Польши, а третий и вовсе решил, что это ничья. На том и сошлись: никто ни выиграл, ни проиграл. Но такое решение вызвало недоумение у официального представителя UFC Хасбуллы Магомедова (Хасбик). Он записал видео, на котором, еле сдерживая эмоции, обещает помочь в разбирательствах.

- Насколько UFC уронил репутацию из-за того, что не дали пояс Анкалаеву. Будем газовать, жи есть! Они потом подумают: "Зачем нам этот хайп?"

Хасбик и Хабиб Нурмагомедов

Такого же мнения оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. В социальных сетях он заявил, что ничья в бою между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем - репутационный скандал для промоушена.

- Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен.

Фото: ea.com

Накануне стало известно, что блогер Хасбик подписал с UFC соглашение о сотрудничестве. Дагестанец пока не раскрывает подробности контракта, но промоушен уже уточнил, что речь идет о партнерстве, а не об участии в боях. И пару дней назад Хасбик появился в игре UFC от Electronic Arts. Теперь игроки по всему миру могут выбрать экипировку Hasbulla Vanity Collection и превратить своего бойца в популярного маленького человека-мема из Дагестана.