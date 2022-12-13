«Будем газовать, жи есть»: Хасбик дрожащим голосом прокомментировал несправедливую ничью Анкалаева

Хасбик и Дана Уайт
Бой между дагестанцем Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе вызвал много споров. Судьи разошлись во мнении, кто выиграл: один отдавал победу россиянину, второй - гражданину Польши, а третий и вовсе решил, что это ничья. На том и сошлись: никто ни выиграл, ни проиграл. Но такое решение вызвало недоумение у официального представителя UFC Хасбуллы Магомедова (Хасбик). Он записал видео, на котором, еле сдерживая эмоции, обещает помочь в разбирательствах.
- Насколько UFC уронил репутацию из-за того, что не дали пояс Анкалаеву. Будем газовать, жи есть! Они потом подумают: "Зачем нам этот хайп?"
Хасбик и Хабиб Нурмагомедов
Такого же мнения оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. В социальных сетях он заявил, что ничья в бою между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем - репутационный скандал для промоушена.
- Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен.
Фото: ea.com
Накануне стало известно, что блогер Хасбик подписал с UFC соглашение о сотрудничестве. Дагестанец пока не раскрывает подробности контракта, но промоушен уже уточнил, что речь идет о партнерстве, а не об участии в боях. И пару дней назад Хасбик появился в игре UFC от Electronic Arts. Теперь игроки по всему миру могут выбрать экипировку Hasbulla Vanity Collection и превратить своего бойца в популярного маленького человека-мема из Дагестана.