Поддержка семей с детьми - в приоритете у властей Ставрополья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улучшение демографической ситуации в нашей стране - одна из стратегических задач государства на ближайшие годы. Решить ее в том числе помогает оказание финансовой поддержки семьям с детьми.

- Этот уровень поддержки необходимо сохранить. Трудности пройдут. Мы справимся с ними. Но вся наша сегодняшняя работа не имеет смысла, если в крае не будет много детей, - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

Вот уже пятый год на Ставрополье действует региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», направленный на стимулирование рождаемости.

В 2022 году финансовую помощь в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» получили порядка 49 тысяч ставропольских родителей.

- Поддержка семей в рамках регионального проекта предоставляется в зависимости от очередности рождения ребенка. Такая система мер финансовой поддержки семей с детьми способствует долгосрочному планированию личных финансов семьи, создавая условия для повышения уровня доходов, - пояснили в минсоцзащиты края.

В 2022 году на реализацию проекта было в общей сложности направлено 5 666,9 млн рублей.

Выплаты на первенца

В рамках регпроекта ставропольские семьи при рождении или при усыновлении первенца могли рассчитывать на получение ежемесячной выплаты.

Выплата производилась за счет средств федерального бюджета и составляла 12 152 рубля. В прошлом году на эти цели Ставрополье получило 2 935,36 млн рублей. За год данной мерой поддержки воспользовались 27 тысяч семей с первенцем.

Напомним, выплата назначалась семьям граждан Российской Федерации, в которых рожден или усыновлен первый ребенок, при условии, что среднедушевой доход не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2022 году - 24 828 руб.). Пособие выплачивалось до достижения ребенком возраста 3 лет.

Пособие многодетным

Региональным проектом предусмотрена также и поддержка семей при рождении третьего и последующего ребенка - в виде ежемесячной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленного для детей в Ставропольском крае. В 2022 году сумма ежемесячного пособия составила 12 152 рубля.

На сегодняшний день в крае проживают 44 тысячи семей, где воспитываются трое и более детей. В прошлом году мерой социальной поддержки воспользовались более 21 тысячи многодетных семей. На эти цели было выделено 2 731,54 млн рублей.

Выплата также назначается семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 3 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Для оформления единого пособия гражданам необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, МФЦ или подать заявление через Госуслуги.

Уточнить, полагается ли вам какой-либо из видов государственной поддержки по линии минсоцзащиты края, можно в органах соцзащиты по месту жительства, в МФЦ, а также на сайте краевого министерства.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ВАЖНО

С 1 января 2023 года изменились условия назначения, порядок выдачи и размер государственных выплат на детей и беременным женщинам.

Как объяснила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, до 1 января текущего года на одного ребенка родители могли получать различного рода выплаты. И за назначением пособий нужно было обращаться в разные государственные органы. С начала 2023 года федеральным законом было введено единое универсальное пособие, размер которого зависит от прожиточного минимума в регионе.

- Этот год у нас является переломным, я бы сказала, что идет реформа системы предоставления мер социальной поддержки. Универсальное единое пособие заменяет большую часть ранее предоставляемых пособий малообеспеченным семьям, но не добавляется к ним, - объяснила министр. - Судя по тому, сколько людей пришло писать заявление на получение этого пособия, не все это понимают.

Единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки семей, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель).

Пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе.

Стоит отметить, что семьи, в которых дети родились до 1 января 2023 года, могут выбирать, какую выплату получать. Выплаты на детей, рожденных в этом году, будут оформляться исключительно по новым правилам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В крае действует программа помощи бездетным семьям в лечении бесплодия, в рамках которой из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на помощь супругам, желающим стать родителями.

Число пар, обратившихся за данной медицинской услугой в рамках регионального проекта, растет ежегодно. В 2022 году на Ставрополье женщинам, страдающим бесплодием, была проведена 2021 процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На эти цели было выделено 176,16 млн рублей.

На сегодняшний день на территории края медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий оказывают 6 медицинских организаций: Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр, клиника «Доктор Кит» и Центр ЭКО в Ставрополе; клиники «Элорма» в Кисловодске и «Эко-Лайф» в Минеральных Водах.

КСТАТИ

Региональные власти не только поддерживают нуждающиеся семьи пособиями, но и помогают начать зарабатывать. Малоимущие могут получить субсидию на запуск своего дела или финансовую поддержку на время поиска работы - это называется социальным контрактом.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, размер государственной социальной помощи на основании социального контракта варьируется в зависимости от выбранного направления - от 14 102 руб. (ежемесячно) до 350 000 руб. (единовременно), а сам контракт может заключаться на срок от 3 месяцев до 1 года.

Социальные контракты реализуются по следующим направлениям:

- поиск работы;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

На Ставрополье в 2022 году было заключено 4,6 тыс. социальных контрактов на общую сумму в 705,2 млн рублей. В этом году также планируется заключить более 4 тыс. социальных контрактов.