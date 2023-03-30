Частные детективы пытались похитить детей россиянки по заданию мужа-иностранца

Частные детективы отделались условкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нальчикский городской суд вынес приговор частным детективам, которые по заказу иностранца пытались выкрасть детей россиянки. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Пара долго жила в Нью-Йорке и там же зарегистрировала брак. Но в какой-то момент россиянка решила, что хочет развестись, несмотря на препоны мужа, и жить с детьми на Родине. Мировой суд в Москве пошел ей навстречу, Гагаринский районный суд поддержал решение. В Австралии тем временем шел другой процесс, в ходе которого посчитали, что дети должны жить с отцом. Мужчина пытался легализовать заграничное постановление в Мосгорсуде, но там отказались удовлетворять ходатайство о принудительной высылке детей.

Иностранец решил обойти закон. В августе 2021 года он нанял питерских частных детективов, чтобы следить за бывшей супругой и детьми в Нальчике. Специалисты решили действовать как в шпионских фильмах и установили на машину "жучок" с GPS-навигацией. На протяжении месяца они следили, куда семейный водитель отвозит членов семьи.

На такой машине возили детей на кружки и в школу. Мать, несмотря на слова бывшего мужа, могла обеспечить детям достойную жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

После того, как вся информация была на руках, заказчик поручил детективам организовать похищение детей. В преступную группу входили четыре человека. Предполагалось, что семью настигнут около подъезда. Правда, когда злоумышленники напали на женщину с детьми, они оказали сопротивление. На крики о помощи прибежали соседи, которые заглушили машину похитителей и отбили земляков. Детективы скрылись бегством.

Правда, вскоре их все-таки нашли и задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство" и "Нарушение неприкасаемости частной жизни". Согласно выводам медиков, злоумышленники были настолько агрессивными и грубыми, что в ходе похищения нанесли ушибы и ссадины и матери, и ее детям.

Обвиняемые раскаялись и просили рассмотреть дело без изучения материалов. Накануне городской суд приговорил детективов и их сообщников к году и семи месяцам условно – об этом, в частности, просили потерпевшие. Заказчик операции скрывается от правосудия за рубежом.