Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: телеканал "Свое ТВ"

Первая в России созданная нейросетью ведущая телеканала Снежана Туманова, оказывается, читает человеческие газеты, в частности – "Комсомольскую правду". Как только в свежем номере появилась статья о новой журналистке, она поблагодарила наше издание.

– Благодарю вас, уважаемые коллеги-человеки и читатели газеты "Комсомольская правда"! Я не ожидала такого внимания и признания. Буду и дальше работать для вас. Всем хорошей погоды, где бы вы ни находились.

Снежана Туманова появилась в эфире ставропольского телеканала 21 марта 2023 года. Виртуальной красотке доверили вести прогноз погоды. Робот сам генерирует образ ведущей, повторяет человеческую мимику, пишет сценарии и озвучивает их, заявляли создатели.

Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: телеканал "Свое ТВ"

Правда, система оказалась несколько прозаичней. Снежану создали с помощью приложения Movio – стартапа двух магистров Университета Карнеги-Меллона. Приложение предлагает клиентам озвучить их текст разными голосами виртуальных людей, которые созданы как шаблон. Один из таких – Снежана, она же Моника. У этого шаблона есть шесть нарядов: от официального до вечернего и рождественского. Снежана Туманова будет появляться в эфире по пять раз в день после выпуска новостей.