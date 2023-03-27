Запретные тату и клятвы в верности: на Ставрополье украинский зэк вступил в «Правый сектор»*

Фото осужденного: УФСБ по СК

В Ставропольском крае вынесли приговор гражданину Украины, который работал на "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Оперативники установили, что мужчина, отбывая наказание в колонии, вступил в ряды запрещенной на территории РФ экстремистской организации. После освобождения обвиняемый хотел совершать преступления от ее имени. На это, кроме ключевых доказательств в виде переписок, указывали косвенные улики. Так, по данным "КП-Ставрополь", пока иностранец содержался в колонии, медики и надзиратели заметили странные татуировки у заключенного – два автомата и меч.

– Экспертиза показала, что это была символика добровольческого корпуса "Правого сектора"*. В отношении зэка составили административный протокол, и его оштрафовали на полторы тысячи, – рассказал источник "КП-Ставрополь".

Украинца обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации (вторая часть 282.2 статьи УК РФ). В начале марта 2023 года Октябрьский районный суд Ставрополя признал иностранца виновным и приговорил к восьми годам в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ сообщала о задержании жителя Ставрополья, который работал на украинские спецслужбы. По указке кураторов он собирал и передавал фотоматериалы о расположении железных дорог и воинских частей в крае. Правоохранители инкриминируют ему государственную измену (статья 275 УК РФ).

В феврале 2023 года силовики проводили масштабную операцию по задержанию боевиков, готовивших теракт на железнодорожной станции. Злоумышленников зажали в хуторе Петровском (Советский округ Ставрополья) и предлагали им сдаться, но они оказали вооруженное сопротивление. По итогу все четверо были уничтожены. Как отмечал НАК, ликвидированные "были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования".

*запрещенная в России экстремистская организация