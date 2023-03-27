Уже мертвую привез в больницу и уехал домой: пойман россиянин, застреливший жену из ревности

Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан

Полицейские Новолакского района Дагестана получили информацию, что неизвестный привез в больницу тело 37-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в грудной клетке. После «перевозчик» скрылся, оставив врачей в непонимании и шоке. Они обратились к правоохранителям, и мужчину начали искать.

— Полицейские незамедлительно выехали медучреждение. Принятыми мерами личность мужчины установлена, им оказался 37-летний супруг погибшей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Дагестан.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по республике Дагестан

Гражданин уже два года живет на две семьи, сообщили в ведомстве. Уходил ли он из семьи к новой супруге или наоборот, не сообщается. Но из-за этого у него постоянно случались конфликты с погибшей.

Очередной конфликт перерос в драку. В какой-то момент муж разозлился до такой степени, что достал пистолет и сделал выстрел. А после, видимо, поняв, что совершил, злоумышленник доставил потерпевшую в больницу. Однако по пути женщина скончалась.

Сотрудники полиции нашли гражданина и изъяли у него пистолет Макарова, который он хранил незаконно. Самого подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по двум статьям.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Дагестан.

На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сознался ли гражданин в содеянном, ведомства не сообщают.