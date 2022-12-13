Вслед за сыном: экс-премьера Дагестана осудили за мошенничество с заказами от Минобороны РФ

Мухтар Меджидов. Фото: правительство РД

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова к колонии за мошенничество. Его подельник Фиряз Фарманов получил условный срок. Их афера связана с поставками для Министерства обороны России.

В 2012 году Меджидов и Фарманов заключили контракт с Минобороны РФ на поставку радиолокационных систем посадки. Следствие уверено, что бывший премьер пролоббировал свою заявку через знакомых, но оба обвиняемых понимали, что Избербашский радиозавод имени Плешакова не выполнит заказ. Так и случилось. Еще до провала фигуранты дела получили от Минобороны РФ аванс в 108 млн рублей.

И Меджидов, и Фарманов вину не признали. Прокурор запрашивал для первого восемь лет лишения свободы, а для второго - семь. Однако суд значительно уменьшил сроки до пяти лет в колонии общего режима и четырех лет условно соответственно. При этом Меджидову придется заплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Бывшего премьера Дагестана задержали в феврале 2021 года. Его сына - Муртазали Меджидова - за убийство взяли только после ареста отца.

Молодые люди встречались три года и все это время ссорились и расставались, но потом вновь мирились

13 апреля 2018 года 21-летнюю Томирис нашли под окнами здания МГИМО, от травм при падении девушка впала в кому, поэтому следователи не смогли допросить ее. Но свидетели сообщили, что в момент трагедии Томирис и Муртазали ссорились на 4 этаже вуза как раз у окна. Парень запер девушку в пустующей аудитории, их ссору и крики Томирис «Не бей меня!» слышали в соседнем кабинете, но не могли помочь – дверь была приперта стулом.

К сожалению, полученные травмы были слишком серьезными и 3 мая 2018 года девушка умерла

Изначально считалось, что Томирис наложила на себя руки. Но за годы следствия мнение на этот счет изменилось. Все больше улик указывало на убийство. Правда, еще в июне 2021 года Муртазали Меджидова оправдали. Как так вышло - не говорит никто. Однако вскоре дело опять вернули в суд, накануне во второй инстанции сыну экс-премьера назначили наказание - 13 лет в колонии строгого режима.

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