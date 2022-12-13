Выпала из авто на полном ходу: загадочную гибель селянки расследуют в Дагестане

Дагестанским полицейским предстоит узнать детали загадочной смерти женщины в Гергебильском районе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Дагестане полицейские расследуют невероятный инцидент, который произошел на сельской трассе. Накануне в социальных сетях появился жуткий видеоролик: по ночной дороге едут машины. Один из автомобилей проезжает небольшой поворот, а потом у обочины появляется тело.
Подписчик, который отправил этот видеоролик в паблики, уточнил, что таинственный инцидент произошел рано утром в понедельник, 12 декабря в селе Гергебиль.
На место происшествия прибыл отряд полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшей женщины. Это была 54-летняя местная жительница.
В полиции стали разбираться в обстоятельствах происшествия и уже спустя несколько часов удалось доставить в отделение водителя автомобиля, из которой выпала погибшая. Им оказался 31-летний мужчина, который рассказал свою версию произошедшего полицейским.
- Возвращался домой, а по дороге встретил соседку, она в школе работает. Было холодно и я решил ее подвезти. Бензин заканчивался, я сказал ей: «сейчас заправимся и я отвезу тебя», смотрю назад, а нет никого, - поделился подробностями путешествия мужчина, которого задержали оперативники.
Он уточнил, что затем отъехал на 600 метров назад, но обнаружил женщину на дороге уже мертвой. По словам водителя, он сразу растерялся и уехал домой так ничего и не предприняв. Полицейским подозреваемый также признался, что в тот момент был нетрезв.
- Информация о том, что погибшая выпрыгнула из машины на ходу, ударилась о бетонный бордюр, что предположительно и привело к смерти, проверяется правоохранителями, - уточнили в МВД по республике Дагестан.
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