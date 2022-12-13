Наказаны по закону и понятиям: трех друзей отправили в колонию за попытку похитить и изнасиловать знакомую

В поимке злоумышленников помогли юные казаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье осудили трех друзей, которые похитили молодую девушку, чтобы надругаться над ней. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В мае 2021 года 23-летняя красавица гуляла по одной из улиц села Солдато-Александровского, пока ей не преградила дорогу белая тонированная "Приора". В ней были знакомые девушки, но она не хотела с ними разговаривать и уж тем более ехать в одной машине. Тогда парни решили внаглую похитить сельчанку и увезти подальше.

В пути потерпевшей чудом удалось сбежать и скрыться. Когда девушку нашли, правоохранители уже вовсю искали машину злоумышленников.

Фото: СУ СКР по СК

Дело в том, что в поимке похитителей помогли юные казаки. 13-летний Савелий и 14-летний Ариан стали невольными свидетелями, как неизвестные напали на их землячку. Подростки не испугались и побежали к своему казаку-старейшине, а оттуда с ним - к участковому. Поэтому еще до побега у правоохранителей была информация о злоумышленниках.

Фото: Миннац СК

Вскоре злоумышленников нашли и задержали. Еще до приговора одного из фигурантов наказал сосед в СИЗО. Житель Буденновска, арестованный грабеж, услышал историю подозреваемого, на вечерней прогулке в лицо заявил, что тот сидит по "неправильным статьям", и ударил ему пощечину. А когда похититель решил догнать его и разобраться по-мужски - с разворота ударил ногой по лицу. После такого пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, а нападавшему добавили статью "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Законный суд также не был благосклонен к обвиняемым, которым вменяли похищение группой лиц (пункт "а" второй части 126 статьи УК РФ). Двух из них приговорили к семи годам в колонии строгого режима, а третьего - к шести годам и восьми месяцам.

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