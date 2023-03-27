«Не хочу и все!»: о дальнейшей судьбе закрывшегося молзавода с 70-летней историей рассказал глава Ставрополья

Закрывшийся на Ставрополье молокозавод имел богатую историю Фото: Мария ЛЕНЦ

27 марта 2023 года прошла прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Одна из тем, о которой говорил политик - успехи региона в условиях санкций в агро-промышленной сфере в целом и в импортозамещении в сельском хозяйстве в частности. Но зрители трансляции напомнили о серьезной проблеме в данной области.

«С 15 февраля в Буденновске не работает местный молокозавод, в магазинах нет продукции, которая всегда пользовалась спросом», - зачитала жалобу ведущая прямой линии.

- Боль, что я могу еще сказать, - вздохнул глава Ставрополья. - Была б моя воля, я бы более жестко с такими поступал.

Оказывается, у завода, который в этом году отметил бы свое 70-летие, в последнее время был московский собственник. И он просто отказался продолжать работу, несмотря на все переговоры.

- «Не хочу!» Вот не хочет заниматься заводом своим! - возмутился губернатор. - В моем понимание, для таких собственников должна действовать такая же система, как для уходящих из России импортных компаний. Мы забираем их имущество за одну копейку и говорим: «Хорошо, идите, мы найдем нормальных собственников, которые будут развивать магазины и заводы» Нам нужен такой закон для РФ - не хочешь заниматься, выгнал 60 человек на улицу, думаешь, что мы переведем тебе землю, каким-то образом дадим тебе возможность продать актив не в форме молокозавода? Никогда в жизни этого не будет! Множество раз уговаривали, разговаривали, убеждали - «Не хочу!», закрыл завод и все.

После чего глава края обратился к жителям Буденновска. Он заверил, что на месте завода ничего другого, кроме такого же завода не появится.

- Это боль, когда частный бизнес безответственно поступает, а мы в рамках законодательства ничего не можем решить. Сейчас будем дорабатывать этого собственника, заставлять его, наверное, продавать завод и заново вовлекать в эксплуатацию, - заявил Владимир Владимиров.

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