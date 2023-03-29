Найти работу ставропольцам поможет бесплатное профобучение

С прошлого года категории тех, кто может пройти профобучение, были расширены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько лет на Ставрополье успешно функционирует региональный проект «Содействие занятости», благодаря которому жители региона остаются востребованными на современном рынке труда и обретают финансовую стабильность. Бесплатное переобучение дает возможность получить новые знания, навыки и профессиональные компетенции.

Пусть меня научат

С 2019 года в рамках регпроекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на Ставрополье действуют программы профессионального обучения, позволяющие не только повысить квалификацию и стать высококлассным специалистом, получить новую профессию и найти новую работу, но и открыть собственное дело.

Изначально профобучение было доступно людям от 50 лет и старше, мамочкам в декрете и безработным женщинам, воспитывающим дошколят.

За три года действия проекта обучение прошли почти 9 тысяч местных жителей. При этом 65% из них смогли сохранить свои рабочие места, повысив квалификацию.

С 2022 года категории тех, кто может пройти профобучение, были расширены. Так, в прошлом году повысить свою квалификацию или получить новую профессию смогли и безработные ставропольцы, зарегистрированные в органах службы занятости, и работники, которым грозит увольнение, а также отдельные категории молодежи до 35 лет. За год обучение прошли более трех тысяч жителей Ставропольского края указанных категорий.

Среди желающих обучиться остаются востребованными такие специальности, как кадровый менеджмент и делопроизводство, управление государственными и муниципальными закупками, бухучет в коммерческих и бюджетных организациях, бизнес-планирование, ландшафтный дизайн, поварское дело, SMM-технологии в современном бизнесе, Stories-мейкер и контент-менеджер с нуля и другие.

Обучение на уровне

Для реализации проекта определены федеральные операторы - это Томский государственный университет (ТГУ), Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). На сегодняшний день бесплатное переобучение по более чем 2,5 тыс. программ проводят уже 89 российских вузов.

В Ставропольском крае бесплатное обучение в рамках регпроекта осуществляют Ставропольский государственный аграрный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский и Северо-Кавказский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

- Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края с федеральными операторами ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве для определения условий и порядка взаимодействия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также по реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан, прошедших обучение, - пояснили в минтруда Ставрополья.

Чтобы попасть в проект, нужно оставить заявку на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», выбрав вкладку «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Также необходимо подать заявление в органы службы занятости о получении государственной услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

Специалисты рассмотрят короткую анкету заявителя и предложат подходящую программу для переобучения или повышения квалификации.

Стоит отметить, что профобучение проходит в очной, очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Допускается обучение в вечернее время и выходные дни.

- Освоение программ профобучения завершается итоговой аттестацией. Гражданам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании или о квалификации, - отметили в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

По окончании обучения жители края могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве. При этом доступно несколько вариантов: целевой набор работодателем по ТК РФ, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или регистрация в качестве самозанятого.