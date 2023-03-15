Ставрополье - территория активного долголетия

Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние годы социальная сфера в стране претерпела существенные изменения. Возрос уровень требований со стороны граждан, появились новые технологии, изменились направления и форма работы в целом. Качественным итогом трансформации системы стало увеличение продолжительности жизни россиян.

По данным Росстата, к 2025 году доля лиц старше трудоспособного населения может достичь 27,5% - 40,5 миллиона человек. У государства и общества появились новые задачи - создать условия для активной и полноценной жизни старшего поколения.

С заботой о старших

В 2019 году Ставропольский край стал одним из 12 регионов страны, приступивших к реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», направленного на решение этих задач.

Благодаря регпроекту «Старшее поколение», на Ставрополье последовательно развивается система социального и медицинского обслуживания, направленная на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

За четыре года на реализацию проекта из консолидированного бюджета было выделено порядка 980 тысяч рублей. Был приобретен спецтранспорт с подъемниками для сельских центров социального обслуживания. Автотранспорт бесплатно доставляет пожилых людей в медицинские организации и полустационарные отделения центров соцобслуживания. На сегодняшний день услугами спецтранспорта воспользовались более 6 тысяч возрастных селян.

Для пожилых людей важно не только чувствовать поддержку и заботу, но и самим приносить пользу обществу. Им зачастую непросто принять в одиночку перемены, происходящие в современном мире. Окружить людей старшего возраста вниманием, решить насущные проблемы и обеспечить текущие потребности помогают программы по активному долголетию, которые внедряются на базе центров соцобслуживания в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Так, на Ставрополье работают клубы, кружки по интересам и компьютерные классы, действуют академии здорового образа жизни и школы здорового питания, проводятся занятия по восточным практикам и йоге для пожилых. Более того, в последние годы в крае активно развивается социальный туризм.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, за четыре года реализации регпроекта порядка 5 тысяч пожилых людей смогли на льготных условиях пройти 21-дневный курс оздоровления в краевом социально-оздоровительном центре «Кавказ» в городе Ессентуки.

Учиться никогда не поздно

Значительное внимание уделяется и финансовому просвещению граждан пожилого возраста. В Ставропольском крае во всех центрах соцобслуживания созданы «Университеты третьего возраста», где проводятся лекционные и практические занятия по темам: «Личное финансовое планирование», «Правила безопасного обращения с электронными деньгами», «Финансовое мошенничество» и «Банковские кредиты». Возрастные студенты участвуют в викторинах, чемпионатах по финансовой грамотности и интеллектуально-познавательных играх.

Так, на базе Пятигорского центра соцобслуживания работает ресурсный центр по развитию финансовой грамотности старшего поколения. Здесь проводятся образовательные курсы с учетом возрастных особенностей слушателей, а к проведению занятий привлекаются студенты филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Для маломобильных ставропольцев пожилого возраста занятия по финансовой грамотности проводятся на дому.

Как отмечают в минсоцзащите края, комплексная работа уже принесла ощутимые результаты.

Только за прошлый год в крае проведено 412 мероприятий по финансовой грамотности, предотвращено более 30 случаев финансового мошенничества в отношении пожилых людей, ущерб от которых мог составить около 800 тысяч рублей.

Старость не в тягость

Пожилые люди и инвалиды нуждаются в постоянном уходе и поддержке. Уход за людьми, которым ежедневно нужна социальная и медицинская помощь, - особый труд, требующий не только соответствующей квалификации, но и массу свободного времени. Нанять сиделку может позволить себе далеко на каждая семья. Помочь таким семьям призван пилотный проект долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, созданный на Ставрополье под руководством Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Система долговременного ухода - это целый комплекс мероприятий, который включает в себя сопровождение, реабилитацию, социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, позволяющие сохранить качество жизни человека.

Долговременный уход осуществляется как на дому, так и в стационарах и полустационарах для пожилых ставропольцев и людей, которые за ними ухаживают.

Так, на дому в 16 пилотных центрах социальное обслуживание предоставляется гражданам в виде бесплатного социального пакета долговременного ухода. При этом объем соцпакета зависит от уровня нуждаемости человека в уходе. Перечень предоставляемых социальных услуг по уходу включает в себя порядка 50 различных видов соцуслуг. На сегодняшний день бесплатный социальный пакет получают 850 жителей Ставропольского края.

Что касается полустационарной формы долговременного ухода, то на сегодняшний день в крае действуют 22 группы дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. Занятия в них направлены на сохранение памяти, мыслительных процессов и внимания, восстановление двигательной активности и коммуникаций.

Проводится также и целый комплекс мероприятий по оздоровительной физкультуре с элементами лечебной гимнастики для людей с ослабленным здоровьем. Наряду с этим активно применяется фито-, грязе- и водолечение по медицинским показаниям. В течение всего дня пожилые люди получают сбалансированное диетическое питание.

Группы, в составе 5 - 10 человек, рассчитаны на 6-часовое пребывание от двух до четырех раз в неделю. Все это время пожилой человек, нуждающийся в уходе, находится под постоянным присмотром квалифицированных специалистов, получая не только питание и лекарства, но и реабилитацию. Для многих семей такие группы - настоящее спасение. У близких, осуществляющих постоянный уход за нуждающимся в помощи человеком, появляется возможность отдохнуть и посвятить время другим делам.

Всего с начала реализации пилотного проекта услуги в группах дневного пребывания получили почти 2 тысячи человек с когнитивными расстройствами.

Функционируют в ставропольских центрах соцобслуживания и «Школы ухода», где членов семей тяжелобольных людей обучают особенностям ухода, навыкам разрешения семейных конфликтов и основам реабилитации при различных функциональных нарушениях. Доступны групповые и индивидуальные формы обучения, в том числе и с выездом преподавателей на дом.

Школы оснащены техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами ухода для практических занятий - это и кресла-коляски, и многофункциональные кровати, доски для пересаживания, скользящие простыни, средства для купания лежачих больных и многое другое.

Обучение в «Школах ухода» прошли уже более 1,2 тысячи человек.

Как рассказали в региональном минсоцзащиты, пилотный проект реализуется и в стационарной форме социального обслуживания.

- Стационарные учреждения продолжают работу по обеспечению доступности услуг для маломобильных граждан, улучшению качества ухода за гражданами. Много делается, чтобы создать для пожилых людей и инвалидов теплую и уютную домашнюю обстановку, - отметили в ведомстве.

КСТАТИ

Для одиноких пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении, краевыми центрами соцобслуживания реализуются технологии «Приемная семья», «Гостевая семья», «Соседская помощь». Главная цель этих технологий - оказание социально-бытовых услуг и психологическая реабилитация. Ежегодно услугами этого вида помощи пользуются около 1,2 тысячи человек.