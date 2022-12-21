«ЕвроХим»: заботясь об экологии и память бережно храня

Фото: ЕвроХим.

Чистота без вреда

На «Невинномысском Азоте», входящем в «ЕвроХим», недавно ввели в эксплуатацию установку механической очистки в цехе биохимической очистки (цех БХО).

Новая установка важна не только для предприятия, но и для всего Невинномысска. В городе химиков нет собственных очистных сооружений, поэтому забота об этой стороне коммунального благополучия горожан целиком и полностью лежит на цехе биохимической очистки.

Как рассказали на «Невинномысском Азоте», предыдущая установка уже достигла предела своей эффективности, и ей было все сложнее справляться с меняющимся характером стоков. В связи с этим компания приняла решение включить создание нового узла механической очистки в третий этап инвестиционного проекта по техническому перевооружению цеха БХО, и теперь цех оснащен новейшим оборудованием, работа которого способствует благополучию каждого жителя Невинномысска.

В цех попадают абсолютно все отходы, которые местные жители смывают вместе с водой в канализацию в ванной, туалете, раковине на кухне. Волосы, шерсть, частицы пищи, песок, смытый с обуви, - все эти механические примеси попадают в комбинированные агрегаты в составе узла механической очистки, после чего их перемещают по трубе в контейнеры для отправки на городскую свалку.

К слову, специалисты цеха отмечают, что, как это ни странно, среди механических загрязнений часто встречаются ватные палочки.

Крупные взвеси улавливаются в закрытом оборудовании на протяжении всего цикла работы, а задержанные отходы упаковываются в герметичные биоразлагаемые пакеты «лонгопак», что исключает появление в здании неприятного запаха и насекомых.

Стоки очищаются в автоматическом режиме, отделившийся песок отправляется в пескопромыватели, где он дополнительно очищается от органических примесей. Также из стоков извлекают жир и нефтепродукты. Сточная вода, пройдя все этапы механической и биологической очистки и обеззараживания озоном, подвергается аналитическому контролю службой централизованного отдела технического контроля - испытательного центра. Если вода соответствует всем требуемым параметрам и нормативам, то ее направляют в реку.

Стоит отметить, что на установку подаются не только канализационные стоки города, но и простая вода. Ее используют для промывки отдельных элементов оборудования, а также песка и других твердых отходов перед выгрузкой. И если вдруг централизованная подача воды будет по каким-либо причинам приостановлена, промывку можно будет продолжить в автономном режиме в течение трех часов - благодаря системе подкачивающих насосных агрегатов и запасному баку.

Сохраняя наследие

Помимо экологии, важное направление деятельности «ЕвроХима» - забота о культурном и историческом наследии страны.

Совсем недавно «ЕвроХим» стал организатором федерального конкурса сочинений «Горячий снег», который состоялся в рамках историко-патриотический акции «Линейка памяти» при поддержке национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Образование».

Итоги масштабного конкурса подвели 13 декабря, а трех победителей наградили туристической поездкой по местам боевой славы и памяти в Волгограде. Лауреатами федерального конкурса стали ученик 11-го класса Владислав Щутский из Невинномысска с работой «Дневниковые записи об изменившей меня книге», ученица 10-го класса Елизавета Прокофьева из Новомосковска с сочинением «А у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег…» и ученица 10-го класса Элиза Колокольцова из Березников с проектом «Письма».

Фото: ЕвроХим.

Работы оценивало авторитетное жюри: представители «ЕвроХима», АНО «Национальные приоритеты», Союза писателей России, Российского военно-исторического общества и Елена Юрьевна Бондарева, дочь писателя Юрия Бондарева. Торжественная церемония награждения состоялась в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Во время поездки по патриотическому турмаршруту, организованному при поддержке нацпроекта «Туризм», ребята побывали на Мамаевом кургане, посетили Дом Павлова и мельницу Гергардта, а также другие мемориалы Волгограда, поучаствовали в иммерсивной экскурсии по улицам города-героя, посмотрели интерактивную программу в Волгоградском планетарии и с помощью мультимедийной инсталляции в музее «Память» побывали в Сталинграде 40-х годов прошлого столетия.

Официально конкурс завершился 19 декабря выставкой работ победителей региональных этапов в «Историко-краеведческом музее» в Котельниково, а сочинения всех участников стали частью большой экспозиции «Линейка памяти», организованной в честь 80-й годовщины победы в битве под Сталинградом.

КСТАТИ

В этом году исполнилось 80 лет с начала оборонительной операции на Кавказе. В преддверии Дня Победы журналисты «Комсомолки» организовали автоэкспедицию, генеральным партнером патриотической акции выступил АО «Невинномысский Азот».

Участники экспедиции «Битва за Кавказ» преодолели более тысячи километров по дорогам Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии, побывали в местах, где шли ожесточенные кровопролитные бои, посетили музей под открытым небом, военные памятники и мемориалы.

Один из мемориалов - «Защитникам перевалов Кавказа» на Софийских полянах в Карачаево-Черкесии, более 40 лет назад созданный сотрудниками «Невинномысского Азота». Все эти годы дружный коллектив азотовцев поддерживает памятник в порядке, следит за его состоянием. Немалый вклад вносит в это благое дело первичная профсоюзная организация Росхимпрофсоюза предприятия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Недавно состоялась большая встреча работников «Невинномысского Азота» с генеральным директором «ЕвроХима» Олегом Ширяевым. Прямую трансляцию очной встречи главы компании с 200 представителями коллективов «Невинномысского Азота» и «Невинномысск-Ремстройсервиса» могли посмотреть во всех производственных и вспомогательных подразделениях предприятий.

Сотрудники смогли лично пообщаться с руководителем компании, задать вопросы, обсудить планы и перспективы развития предприятия. Олег Ширяев подробно рассказал о результатах работы и отметил, что за последние пять лет общий объем инвеспортфеля составил более шести миллиардов рублей.

Рассказал он и о ближайших планах на будущее. Так, на «Невинномысском Азоте» до 2026 года намерены провести реконструкцию цехов по производству аммиака и агрегатов карбамида.

Также глава компании ответил и на волнующие заводчан вопросы: рост заработной платы, возможность карьерного роста, перспективы развития функции ремонтов и другие производственные вопросы. Вопросы, кстати, можно было задать не только лично, но и на странице вещания в интернете, в том числе и в прямом эфире.

В рамках визита на Ставрополье глава «ЕвроХима» Олег Ширяев принял дистанционное участие в Форуме молодых специалистов «ЕвроХима», провел совещание с руководством завода, побывал в цехах «Невинномысского завода» и посетил площадку строительства нового производства - нитрата калия - водорастворимого азотно-калийного минерального удобрения.