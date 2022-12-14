Маршрутка с группой призывников попала в ДТП и перевернулась в Дагестане

16 призывников попали в ДТП в Дагестане Фото: Иван ВИСЛОВ

В Дагестане на трассе перевернулась маршрутка с призывниками. Информация об инциденте стала появляться в телеграм-каналах. Подробности журналисту «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации города Кизляр.

- Маршрутка с 16 призывниками выехала из Кизляра в Махачкалу. Был сильный и густой туман, что затрудняло движение на трассе. В дороге возле села Сулак «ГАЗЕЛЬ» столкнулась с внедорожником - рассказали в администрации.

После столкновения маршрутка с призывниками съехала в кювет и опрокинулась на бок. На место происшествия незамедлительно выехали медики и осмотрели молодых людей. К счастью, обошлось без серьезных травм. Для дальнейшего обследования пострадавших перевезли в одно из медицинских учреждений города Кизляр.

По уточненным данным, молодые люди были призваны в рамках ежегодного осеннего призыва. Юноши из объединенного военкомата Южно-Сухокумска, города Кизляра и Кизлярского района направлялись на прохождение срочной службы в Махачкалу.

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