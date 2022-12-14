Появились фото с места столкновения маршрутки с призывниками и внедорожника в Дагестане

Солдаты-срочники направлялись из Кизляра в Махачкалу. Фото: МВД Дагестан

В официальном телеграм-канале МВД Дагестан опубликовали фотографии с места ДТП, в котором маршрутка с 16 призывниками столкнулась с внедорожником.

Был сильный туман, водитель внедорожника задел пассажирскую газель, когда выехал на встречную полосу движения. Фото: МВД Дагестан

Напомним, авария произошла в среду, 14 декабря 2022 года, 16 солдат-срочников, призванных в рамках осеннего призыва, направлялись из Кизляра в Махачкалу. В 10:00 на 439 км автодороги «Астрахань-Махачкала», в Бабаюртовском районе маршрутка с призывниками столкнулась с другой машиной.

По данным МВД Дагестан, за рулем автомобиля «Lexus» находился 42-летний житель поселка Семендер. Водитель выехал на встречную полосу, где она была предусмотрена, но совершил касательное столкновение с пассажирской маршруткой «Mercedes», где находились 16 призывников. «Газель» съехала в кювет и опрокинулась. На место происшествия оперативно прибыл наряд ДПС и скорая помощь.

К счастью, никто серьезно не пострадал. По данным ведомства, позже один из срочников с ушибом кисти руки обратился за помощью врачей.

В ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: МВД Дагестан

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - говорится в официальном пресс-релизе МВД Дагестан.

МВД Дагестана Госавтоинспекция МВД Дагестана проверяет обстоятельства ДТП в Бабаюртовском районе.

МВД Дагестана Госавтоинспекция МВД Дагестана проверяет обстоятельства ДТП в Бабаюртовском районе.

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