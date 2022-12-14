Трое пострадали в ДТП с микроавтобусом, перевозившем солдат в Дагестане

Три человека пострадали в результате ДТП с призывниками на федеральной трассе в Дагестане. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что три человека пострадали в результате ДТП на федеральной трассе «Астрахань-Махачкала» в Дагестане. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

- Три человека пострадали, состояние средней тяжести. Двое сейчас госпитализированы и получают лечение в Республиканском центре травматологии и ортопедии, один - в РКБ, - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, 16 призывников направлялись из Кизляра на республиканский сборный пункт в Махачкалу. Солдат-срочников перевозили на маршрутке, 14 декабря 2022 года, примерно в 10:00 на 439 км автодороги «Астрахань-Махачкала», возле села Сулак «Газель» столкнулась с внедорожником.

Утром на трассе был сильный туман, который затруднял движение. Фото: МВД Дагестан

За рулем автомобиля «Lexus» находился 42-летний житель поселка Семендер, который выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с пассажирской маршруткой «Mercedes», где находились 16 солдат-срочников. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. На место происшествия оперативно прибыл наряд ДПС и скорая помощь.

Водитель внедорожника задел маршрутку, которая съехала в кювет и опрокинулась. Фото: МВД Дагестан

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в официальном телеграм-канале МВД Дагестан.

Как уточнили журналисту «КП-Северный Кавказ» в администрации Кизляра,16 призывников из межрайонного военкомата городов Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района отправлялись в Махачкалу на сборный пункт в рамках осенней призывной кампании в 2022 году.

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