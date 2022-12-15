Молодой отец избил двухмесячного грудничка, наказывая его мать за непокрытую голову

Между матерью и отцом ребенка разница - шесть лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье предъявили обвинение 18-летнему местному жителю, который ударил грудничка во время ссоры с его матерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Как стало известно "КП-Ставрополь" от информированного источника, парень обозлился на женщину из-за ее внешнего вида, а побитый ребенок — его.

Конфликт произошел еще в августе 2022 года в селе Елизаветинское. Парень встретил 24-летнюю мать своих детей и возмутился тем, что она не покрыла голову. После рождения второго ребенка отец почувствовал себя альфа-самцом.

- Ситуация в семье неординарная. Биологический отец двух детей потерпевшей - обвиняемый, но зарегистрированы они на официального мужа. Несмотря на то, что фигурант дела самый младший в этом любовном треугольнике, он считал, что может указывать и командовать другими, - пояснил собеседник издания.

Женщина пыталась словами противостоять назидателю, но тот перешел от разговоров к действиям. Сначала он сломал телефон потерпевшей, а затем начал бить по голове мать с двухмесячным грудничком на руках. Удары оказались настолько сильными и размашистыми, что одним из них он угодил по младенцу и причинил черепно-мозговую травму. Судмедэкспертиза квалифицировала это как тяжкий вред здоровью.

Фото: СУ СКР по СК

Парню вменяют причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества. Как отметил источник "КП-Ставрополь", ранее 18-летний отец уже чуть не заработал судимость за нападение на потерпевшую. За сломанную руку ему инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но мировой суд прекратил производство из-за примирения сторон. Теперь же уйти от ответсвенности будет гораздо сложнее.

- Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

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