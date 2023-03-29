Житель Ставрополья до смерти забил супругу за выход из дома без предупреждения в канун Нового года

Фигуранты дела сотрудничают со следствием Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье дело о расправе над 41-летней женщиной дополнили новыми фигурантами – ими стали родственники обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

31 декабря 2022 года в Кочубеевском 35-летний житель села Балахоновское рассердился, что его гражданская супруга без предупреждения ушла из дома в канун Нового года. Когда женщина вернулась, мужчина не стал сдерживаться и высказал все, что думает. А потерпевшая не стала терпеть унижения и ответила оскорблениями.

После такого завязалась драка, в ходе которой обиженный ставрополец избил свою спутницу. Следователи уверяют, что обвиняемый наносил удары ногами и руками по различным частям тела – по туловищу, голове и конечностям. Вскоре женщина умерла.

Фото: СУ СКР по СК

Правда, этим история не кончилась. Когда обвиняемый заметил, что его сожительница умерла, он попросил мать и отчима помочь. Они вынесли тело на улицу и сбросили его в колодец рядом с домом.

Фото: СУ СКР по СК

Вскоре труп нашли местные жители. Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей (четвертая часть 111 статьи УК РФ), а его отчима подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления (вторая часть 316 статьи УК РФ).

– Следователем СКР мужчина допрошен в качестве подозреваемого, вину в содеянном признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается, – сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

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