«Самые искренние мечты сбываются»: семиклассник со Ставрополья на один день стал губернатором

Семиклассник и его сестра в кресле губернатора. Фото: соцсети Владимира Владимирова

Вчера, 15 декабря, ставропольский семиклассник Данила перед новым годом исполнил свою мечту – на один день он стал губернатором. Школьник пришел не один, взяв с собой «на работу» сестру. С разрешения родителей, как заверил глава региона, парень и его сестра побывали на совещаниях, съездили в рабочую поездку и даже остались на прямую линию, прошедшую в 18:00.

— Как заботливый старший брат, Данила пришел не один, взял с собой сестру – третьеклассницу Алену. День получился насыщенный. Говорят, не устали. Все понравилось, всем интересовались, задавали вопросы, – рассказывает об успехах губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Школьники посидели в кресле главы региона и испытали на себе, каково это – управлять Ставропольем. Знакомство с графиком у временного губернатора и его сестры получилось интересным: не только совещания, но и не ежедневная прямая линия заинтересовала ребят. Владимир Владимиров уверен, что это поможет ребятам лучше узнать свой родной край и чем он живет.

Во время прямой линии ребята осмотрели телевизионную студию, познакомившись с тем, как работает телевидение. Также школьники наблюдали постановку. Детям охотно рассказывали про все интересующие их вещи. Они смогли увидеть, как работает телевидение и как губернатор отвечает на вопросы в прямом эфире.

Глава региона уточнил, понравился ли им день в роли губернатора, на что школьники ответили: «Да». Владимир Владимиров в соцсетях пожелал ребятам успехов и оставаться такими же любознательными и целеустремленными.