Школьник покончил с собой в Дагестане

Минобрнауки РД выразил соболезнования родным Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Минобрнауки Дагестана выражает соболезнования родным и близким погибшего школьника из села Нечаевка Кизилюртовского района. Это большая трагедия не только для родных мальчика, но и для всего Дагестана, - опубликовала сообщение пресс-служба ведомства 17 декабря 2022 года.

Как пишут жители села в социальных сетях, подросток из 9 класса покончил с собой в Кизилюрте. Знакомые утверждают: в последнее время у старшеклассника не ладились отношения с одноклассниками. Что же предшествовало тому, что юноша решился на необдуманный шаг, выяснят представители министерства.

- Министерством будет проведена проверка условий воспитания и обучения в образовательной организации, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья обучающихся, - добавили в пресс-службе.