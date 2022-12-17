Больше 800 куропаток, зайцев и краснокнижных журавлей отравились пестицидами на Ставрополье

Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае завели уголовное дело после массовой гибели краснокнижных серых журавлей, куропаток и зайцев. На полях и возле участков сельхозназначения Петровского округа в ноябре этого года насчитали больше 800 туш мертвых зверей, в том числе охраняемых в регионе птиц.

Прокуратура края признала законным возбуждение дела по статье о нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 УК РФ).

Фото: СУ СКР по СК

При расследовании выяснилось, что редкие журавли и другие звери и птицы отравились по халатности хозяина (арендатора) сельхозземель:

- Согласно выводам экспертизы, при проведении химико-токсикологического исследования в трупах животных обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, повлекшие их смерть, - рассказали «КП-Ставрополь» в надзорном ведомстве.

В прокуратуре считают, что «неустановленное лицо нарушило правила для борьбы с вредителями растений» и засыпало на полях препарат для борьбы с грызунами, не соблюдая технологию. Поэтому и погибли дикие животные. А это причинило ущерб не только окружающей среде, но и государству.

Сейчас проверяют участки земли в 11 муниципалитетах края. Вся работа - на контроле главного прокурора Ставрополья.