Абакар Казбеков. Фото: соцсети

Тело российского хоккеиста дагестанского происхождения Абакара Казбекова, который погиб в Канаде, перевезут на Родину. 18-летнего парня похоронят в Бабаюрте (Дагестан). Об этом рассказал Telegram-каналу «АиФ Дагестан» отец погибшего, борец вольного стиля Заур Казбеков.

- Сейчас оформляются все бумаги – процедура нудная, долгая. Надеемся получить их как можно скорее. И если судмедэкспертиза все разрешит, то похоронная компания сразу начнет заниматься оформлением всех процедур. [...] Как только все необходимые документы для отправки будут готовы, мы вылетим в Москву. Я хотел бы похоронить сына по нашим обычаям в Дагестане, в Бабаюрте, - приводят слова Казбекова.

Причина смерти Абакара Казбекова

О смерти Абакара Казбекова стало известно 17 декабря 2022 года. Молодого хоккеиста нашли под окнами одного из элитных многоквартирных домов канадского города Лондон (провинция Онтарио). Медики констатировали смерть парня в восемь утра.

Местные правоохранители еще проверяют разные версии случившегося. Пока нет признаков насильственной смерти. Одна из вероятных причин происшествия - несчастный случай.

Биография Абакара Казбекова

Абакар Казбеков начинал свою спортивную карьеру в школе московской «Руси». Затем он переехал играть в Подольск и мог стать ведущим игроком "Русских Витязей", но в 2020 году перебрался в Канаду, где играл в юниорских лигах. В сезоне 2021/2022 перешел в клуб «Лондон Найтс». В 21 матче Казбеков забил одну шайбу.

- Он начал делать в играх невероятные вещи. Он был отличным хоккеистом и просто хорошим парнем. Он всегда смеялся и тусовался с партнерами. Они тянулись к нему, - рассказывал Yahoo Sports Марк Филиппоне, тренер «Воган Кингз», где начинал заграничную карьеру хоккеист.

- Я опустошен и убит горем. У Абакара большая семья — девять братьев и сестер дома. Он любил свою семью. Он был крепким мальчиком, очень дисциплинированным. Он был просто хорошим ребенком, - приводит слова агента погибшего Марти Язовского сайт "КП-Спорт".