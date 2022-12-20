Пожизненные сроки грозят убийцам пассажира такси во Владикавказе

СКР предъявил обвинение владикавказским мстителям. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Северной Осетии по громкому делу об убийстве пассажира такси в холле больницы предъявлено обвинение двум жителям Владикавказа. За жестокую расправу над обидчиком пожилого родственника мужчинам грозят пожизненные сроки.

Им вменяется: убийство группой лиц по предварительному сговору, убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

12 июня в холле Республиканской клинической больницы скорой помощи на глазах у сотрудников полиции убили 35-летнего пациента. Сначала его несколько раз ударили ножом, а после – застрелили. Убийство стало местью за нападение на пожилого таксиста, которое произошло накануне вечером.

Как удалось выяснить следствию, вечером 11 июня этого года на улице Маркуса во Владикавказе случилась ссора между 79-летним таксистом и его 35-летним пассажиром. В разгар конфликта пассажир выхватил нож, ударил водителя в живот и скрылся с места преступления. Таксиста экстренно доставили в реанимацию. Нападавшего удалось задержать в тот же день. Из-за раны руки, полученной в ссоре, его, в сопровождении полицейских, тоже привезли в больницу скорой помощи.

Родные пострадавшего таксиста узнали, что в этой же больнице находится обидчик их пожилого родственника. На рассвете сын таксиста напал с ножом на пассажира, ранившего его отца. Все произошло в смотровой. Он дважды ударил ножом мужчину – в плечо и грудь. Следом в смотровую вошел еще один мститель и добил обидчика деда четырьмя выстрелами из пистолета.

Все это время в холле больницы находились сотрудники полиции. Они мгновенно отреагировали на звуки стрельбы, но было уже поздно. Задержанный ими ранее 35-летний житель Владикавказа скончался. Мстителей тут же задержали и доставили в отдел. По решению суда их заключили под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

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