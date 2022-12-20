Тысячи больных детей: школьников и детсадовцев отправили на карантин на Ставрополье

Школьников массово отправляют на карантин. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ставропольском крае продолжают фиксировать рост заболеваемости простудой и гриппом – преимущественно свиным.

Только за прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились более 26 тысяч жителей края. В краевой столице зарегистрировано 9057 заболевших. При этом большая часть пациентов – школьники в возрасте 7 – 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог в этой возрастной группе превышен на 40,6 процента.

К концу прошлой недели в крае грипп и простуду диагностировали у семи тысяч дошколят и 21 тысячи школьников. С 16 декабря на карантин по гриппу и ОРВИ отправлены более трех тысяч детей.

Как сообщили «КП – Ставрополь» в пресс-службе краевого Министерства образования, ограничительные мероприятия введены в 40 дошкольных образовательных организациях и 31 школе. На карантин закрыта 51 детсадовская группа и 89 школьных классов, полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском саду в Степновском округе и в одной из школ Ипатовского округа. В этих учреждениях эпидпорог превышен более чем на 20%.

В ведомстве отметили, что в образовательных организациях края усилены меры профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, а новогодние утренники пройдут отдельно для разных групп и классов.

Тем временем отправлять школьников на досрочные каникулы пока не планируется.

- Уход обучающихся на каникулы осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком образовательных организаций Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе Минобра СК.

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