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Общество20 декабря 2022 14:07

Тысячи больных детей: школьников и детсадовцев отправили на карантин на Ставрополье

На Ставрополье три тысячи детей отправили на карантин по гриппу
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
Школьников массово отправляют на карантин.

Школьников массово отправляют на карантин.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ставропольском крае продолжают фиксировать рост заболеваемости простудой и гриппом – преимущественно свиным.

Только за прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились более 26 тысяч жителей края. В краевой столице зарегистрировано 9057 заболевших. При этом большая часть пациентов – школьники в возрасте 7 – 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог в этой возрастной группе превышен на 40,6 процента.

К концу прошлой недели в крае грипп и простуду диагностировали у семи тысяч дошколят и 21 тысячи школьников. С 16 декабря на карантин по гриппу и ОРВИ отправлены более трех тысяч детей.

Как сообщили «КП – Ставрополь» в пресс-службе краевого Министерства образования, ограничительные мероприятия введены в 40 дошкольных образовательных организациях и 31 школе. На карантин закрыта 51 детсадовская группа и 89 школьных классов, полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском саду в Степновском округе и в одной из школ Ипатовского округа. В этих учреждениях эпидпорог превышен более чем на 20%.

В ведомстве отметили, что в образовательных организациях края усилены меры профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, а новогодние утренники пройдут отдельно для разных групп и классов.

Тем временем отправлять школьников на досрочные каникулы пока не планируется.

- Уход обучающихся на каникулы осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком образовательных организаций Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе Минобра СК.

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