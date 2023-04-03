Настоящее чудо: Коран уцелел в пожаре, уничтожившем 11 домов в горах Дагестана

Фото с места: администрация Дахадаевского района/соцсети

Жители дагестанского села стали свидетелями настоящего чуда. Подробности истории рассказали местные власти.

В небольшом поселке Кубачи ночью на 2 апреля 2023 года разгорелся пожар, да настолько крупный, что охватил 500 квадратных метров и 11 домов. Хотя пламя охватило старую нежилую часть села, пожарные спешно гасили огонь, чтобы спасти имущество людей и не допустить распространение огня, которому способствовало архитектура здания.

Фото с места: администрация Дахадаевского района

Фото с места: администрация Дахадаевского района

– Последовательное и ступенчатое расположение домов, где крыша одного дома выступает балконом второго дома, способствовало быстрому распространению пожара. Учитывая объемы возгорания и тот факт, что ночью был еще и ветер, сотрудники МЧС вызвали на помощь коллег с Кайтагского и Дербентского района. Препятствовал тушению пожара еще и тот факт, что село расположено на крутом склоне и подъезд пожарных машин к домам был невозможен, – сообщают власти Дахадаевского района.

Фото с места: администрация Дахадаевского района

Пожарные и местные жители работали слаженно и не допустили большего пожара, никто не пострадал. К вечеру начали разборы завалов, и в пепелище одного из домов нашли уцелевший Коран, рассказали власти района. Священная книга мусульман обгорела лишь по краям, а сами страницы с намазом остались целыми и читаемыми. При этом остальная мебель в доме полностью сгорела. Многие считают такое чудом.