Искусство в деталях: реставраторы из Пятигорска превращают простые авто в суперкары

Проекты Рафаэля и Даниэля Огановых - настоящее искусство. Фото: vk.com/format26auto

Яркие и элегантные, харизматичные и притягательные - автомобили, воссозданные рестовраторами-блогерами со Ставрополья, красуются на фестивалях и колесят не только по России, но и за ее пределами. Команда под брендом Format26 дарит новую жизнь культовым, спортивным автомобилям и превращает скучную линейку серийного автопрома в эксклюзивные суперкары.

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Компанию Format26 основали пятигорчане Огановы. Отец Рафаэль - человек творческий - всегда любил возиться с машинами. Особое место в его жизни занимали спортивные автомобили, состояние которых зачастую было далеким от идеального. Приходилось что-то переделывать, дорабатывать и тюнинговать. Увлечение отца стал разделять Даниэль.

В 2016 году в руки Огановых попал культовый Nissan Skyline R34 купе. Некогда шуструю машину приобрели у краснодарского дрифтера. Skyline был фактический голый и в плачевном состояние. В салоне спортивный ковш ,руль и вварной каркас безопасности. Переделывать пришлось практически все.

Чтобы вернуть легендарному «Скайлайну» должный вид, потребовалось много времени, сил и средств. Автомобиль был разобран до последнего болтика и буквально воссоздан с нуля.

Нам пришлось восстанавливать автомобиль из «корча на каркасе», машина участвовала в дрифт-соревнованиях. Это было полное восстановление: сначала возврат автомобиля в заводское состояние, а уже потом доработка и тюнинг, - рассказывает Даниэль Оганов.

В конечном итоге получилась настоящая мечта автомобилиста, а необычное хобби превратилось в смысл жизни. Следующей точкой роста стал блогинг. Огановы снимали ролики и показывали на YouTube закулисье своего увлечения - этапы реставрации от «ведра с болтами» до суперкара. Интерес сначала возник у коллег-мастеров, потом подтянулись ценители эксклюзива, появились первые заказчики. Мощный толчок развитию дали клиенты из-за рубежа. Format26 вышел на новый уровень развития.

Неординарные работы, созданные пятигорскими мастерами, колесят по всему миру. Фото: vk.com/format26auto

Сегодня основатели бренда Format26 Рафаэль и Даниэль Огановы по праву считаются экспертами в области реставрации. Неординарные работы, созданные пятигорскими мастерами, колесят по всему миру и красуются на фестивалях. К примеру, эксклюзивные проекты Огановых не раз становились победителями и призерами традиционного «Автошока» в Невинномысске, а сами реставраторы часто выступают в роли судей на популярных российских автошоу.

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Реставрация автомобилей на сегодняшний день - весьма дорогое удовольствие и бесконечная борьба с трудностями. Когда автомобиль приходит в мастерскую, делается первичный осмотр. Мастера оценивают состояние кузова по ржавчине и числу предыдущих ремонтов. Следом идет осмотр технической части машины, определяется объем работ и количество необходимых запчастей. При этом их стоимость порой исчисляется десятками тысяч рублей, а некоторые детали вообще невозможно найти.

Если какие-то элементы кузова не подлежат реставрации, то их меняют на новые. Это в том случае, если детали все еще выпускает завод-изготовитель. В противном случае запчасти изготавливаются вручную, делается полная копия детали-оригинала, - поясняет Даниэль Оганов.

Компания Format26 выполняет полную реставрацию автомобилей: жестяные и малярные работы, тюнинг ходовой части, двигателя и салона, изготовление выхлопных систем. Важный момент - мастера никогда не смогут назвать заранее точную дату сдачи проекта и его окончательную стоимость, так как запчасти для сборки могут идти с разных уголков мира Как признается Даниэль, прокачка одной тачки может занять и полгода, и даже год! Все зависит от запроса, желаемого результата и состояния автомобиля.

Невероятное преображение «Супры». Фото: vk.com/format26auto

Чаще всего Рафаэль и Даниэль работают с «японцами» - Nissan Skyline gtr 32/33/34, Toyota Supra MK4, Mazda RX7 и другими представителями восточного автопрома. К примеру, одним из последних проектов стала реставрация Toyota Supra в 80-м кузове. Воссозданная Огановыми «Супра» сейчас считается самой популярной в мире. Видео с ней набрало более 10 миллионов просмотров!

Но, как признаются реставраторы-блогеры, о внешней доработке мечтают и автовладельцы серийных городских авто. Не так давно мастера превратили скучный компакт-кар Kia Cerato в элегантный и притягательный автомобиль.

Проекты Рафаэля и Даниэля Огановых - настоящее искусство, сочетающее в себе высочайшее качество работы и невероятное чувство стиля и вкуса.

КСТАТИ

Основатели Format26 Рафаэль и Даниэль Огановы проводят мастер-классы по тюнингу и доработке внешнего вида автомобиля: подбор цветов, материалов, разработка макетов обвесов и так далее. Мастер-классы предполагают три ступени обучения - начальную, среднюю и полную. При этом каждая последующая ступень является более углубленной версией предыдущей.

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