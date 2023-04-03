Задушила там же, где родила: молодая мать убила дочку на улице на Ставрополье

Фото обвиняемой: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае предъявлено обвинение 30-летней женщине, которая убила свою новорожденную дочь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

26 января 2022 года жители Нефтекумска около гостиницы «Дружба» заметили свежую землю на газоне. Подозрительное место вскопали и нашли там тело новорожденной девочки, которое, судя по внешним признаком, пролежало там несколько дней. Экспертиза показала, что малышка умерла от асфиксии. Было очевидно, что ребенка убил кто-то из родственников, потому следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Место преступления: СУ СКР по СК

В течение года следователи искали злоумышленников, и помогла генетическая экспертиза. За это время обследовали свыше двух тысяч проб. В ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД подозреваемую установили и задержали – ей оказалась 31-летняя женщина. В ходе допроса горе-мать дала признательные показания. Оказывается, беременность была нежелательной и таким образом обвиняемая хотела скрыть свое положение.

– В ночь на 13 января 2022 года, ближе к утру, находясь дома, я почувствовала схватки, вышла на улицу и направилась в сторону гостиницы «Дружба». Находилась там некоторое время, на том же месте у меня прошли роды. [...] Рядом было углубление, там и похоронила, – заявила обвиняемая на допросе, видео которого опубликовало СУ СКР по СК.

Прокуратура утвердила обвинение по делу. Материалы рассмотрит Нефтекумский районный суд.

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