Хлестал, пока не могла встать: житель Ставрополья при ребенке до смерти забил жену шлангом

Обвиняемый получил срок в колонии Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье к большому сроку приговорили местного жителя, который до смерти избил свою жену за пьяный вид. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В сентябре 2022 года водитель Александр (все имена изменены - Пр.) вернулся с рейса в родной город Лермонтов. Дома был беспорядок: повсюду лежала грязная посуда, стоял едкий запах алкоголя, а маленький ребенок спал некормленый. В соседней комнате в пьяном бессилии лежала жена Кира, которая крепко спала в ранний для этого час. Александр разбудил супругу и попросил прибраться, а сам поехал в магазин за продуктами. По пути он нашел банкомат, проверил карты жены и увидел, что там было только два рубля – Кира все пропила.

По приезде Александр увидел, что дом так и остался неубранным, а жена спала. Из-за этого мужчина взбесился, набросился на супругу и стал давать ей пощечины. Затем Александр ушел кормить сына бутербродами, надеясь, что Кира все-таки начнет уборку, но этого не произошло. В спальню мужчина вернулась с двухметровым шлангом, которым он стал хлестать жену, ругая за асоциальный образ жизни.

Кира пыталась подняться, но, теряя равновесие, садилась на край кровати, снова пыталась встать и падала на пол либо обратно на матрас. После каждой неудачи Александр бил жену шлангом по разным частям тела, больше всего ударов (не менее двух десятков) пришлось на туловище.

Так продолжалось около полутора часов, пока мужчина сам не прибрался, не перестелил кровать и не задремал. Кира же после очередного припадка супруга уснула на полу. Сквозь сон мужчина слышал, как жена посапывает, а когда она затихла – встревожился: женщина перестала дышать. У Александра началась паника. Зачем-то он позвал на место преступления своего сына, позвонил родственникам жены и не сообщил о происшествии экстренным службам.

Медики приехали через несколько минут после того, как о случившемся узнали родные, специалисты констатировали смерть потерпевшей. Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть». Александр написал явку с повинной и признал вину. Согласно выводам экспертизы, своими ударами обвиняемый сломал жене ребра. Городской суд накануне приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.

– Сына осужденного забрала бабушка. На протяжении нескольких лет он был свидетелем постоянных драк между родителями, по большей части конфликты, по его словам, случались из-за того, что мать была пьяницей, а отец не терпел этого. С ребенком до сих пор работает детский психолог. Семейную ситуацию он описывал так: «Папа в тюрьме, мама в гробу», – рассказал источник «КП-Ставрополь».