«Брал за воротник и швырял по углам»: отец силой заставлял детей петь в электричке, чтобы влюбить в музыку

Фото подозреваемого: Первый канал (программа "Мужское / Женское")

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против отца, который вовлек своих детей в попрошайничество на вокзалах и истязал их, если они отказывались «ходить по электричкам». На это обратили внимание после программы «Мужское / Женское» на Первом канале.

Виталий и Татьяна познакомились десять лет назад, когда мужчина пел в электричках с дочкой (всего, по словам участников истории, у Виталия шестеро детей - Пр.). Музыкант нередко заходил в киоск, в котором работала Татьяна, чтобы выпить сто грамм. Дочь рассказывала продавщице историю о том, что их бросила мать, и той стало жалко многодетного отца – так они и сошлись. Татьяна приняла детей своего сожителя, а тот воспитывал ее единственного сына Данила.

Фото Татьяны: Первый канал (программа "Мужское / Женское")

– Изначально все было хорошо. Но затем он стал меня бить за то, что я не разрешала брать с собой Виталия на "репетиции в электричках", – рассказывает Татьяна. – У нас родился сын Святослав, но когда тому исполнилось два месяца – я ушла от Виталия. Почему я вернулась? Он сказал, что у нас общий сын и ему лучше жить с отцом. Ну и еще он записал Даньку на себя.

– Мы вставали в шесть утра, в день зарабатывали от трех до четырех тысяч рублей. Пели в электричках. Нам было стыдно видеть, как на нас смотрят пассажиры. Если мы прекращали петь, Виталий брал нас за воротник или за ухо и в тамбуре швырял об угол. [...] Когда мы видели полицию или контролеров, мы выбегали в соседний вагон, – рассказывал Данил.

После возвращения проблема, правда, не решилась. Виталий продолжил забирать детей на вокзальные заработки, а когда Святославу исполнилось четыре года – втянул в попрошайничество и общего ребенка.

Фото детей: Первый канал (программа "Мужское / Женское")

После такого Татьяна решила окончательно порвать отношения. Но отец потребовал отдавать ему детей каждое воскресенье – домой они возвращались «грязными и уставшими» и просили больше их не отпускать. При этом Виталий не отрицает, что дети пели в электричках. По его мнению, таким образом он прививал им любовь к музыке.

– Зарабатывали от 500 до пяти тысяч рублей в день. Деньги тратил исключительно на детей. Например, покупал сотовые телефоны или игрушки, – заявил он в программе.

Фото Виталия и Татьяны: Первый канал (программа "Мужское / Женское")

Именно эти слова стали поводом для уголовного разбирательства. После выхода программы СУ СКР по Ставрополью сообщило о возбуждении дела по статьям "истязание" (статья 117 УК РФ) и "вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" (статья 151 УК РФ). Кроме того, собственную проверку проводит краевая прокуратура.

– В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям матери детей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова, – сообщает СУ СКР по Ставрополью.