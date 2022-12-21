21 декабря вышел проект «Гордость СКФО: итоги 2022 года» - специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе». В нем рассказывается об успехах и достижениях субъектов округа, перспективах их развития, интересных проектах, лучших предприятиях региона и людях, которые прославились своими делами и поступками на благо своей малой родины и страны.

Время героев, добрых дел и больших достижений

Для Северной Осетии 2022 год, несмотря на все его вызовы и сложности, стал во многом прорывным, богатым на яркие и значимые события.

ВТЦ «Баспик»: уникальные разработки и продукция мирового качества

Под эгидой Владикавказского технологического центра в Северной Осетии воссоздают высокотехнологичную промышленность.

«ЕвроХим»: заботясь об экологии и память бережно храня

Развитие производственной инфраструктуры, мероприятия по улучшению экологии, проекты по сохранению культурного наследия и исторической памяти - для МХК «ЕвроХим» все эти направления не пустой звук.