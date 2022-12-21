«Тварь, вечно чтобы с коляской ходила»: таксист проклял пассажирку-инвалида и поплатился

В Дагестане таксист проклял и оскорбил пассажирку-инвалида Фото: Андрей АБРАМОВ

В Дагестане активистка Сабрина Алиева, которая передвигается на инвалидной коляске, вызвала такси. Галочка, оповещающая о коляске, стояла в приложении, и водитель должен был поместить средство передвижение в багажник. Только вот таксист вовсе отказался вести девушку, объяснив, что места нет – там лежит баллон от метана.

Водитель попросил отказаться от поездки, как рассказала сама потерпевшая, и чтобы не платить за отказ, девушка переключила способ оплаты на наличный расчет. Таксист не оценил то, что ему не дадут денег за приезд к пассажиру, которого он не может отвезти, и осыпал девушку оскорблениями и проклятиями.

Фото: героиня публикации

Происшествие дошло до главы Дагестана Сергея Меликова, который назвал то, с чем столкнулась пассажирка, «хамством и жестокостью». По словам Меликова, поступок мужчины «не поворачивается язык назвать “дагестанским”», а также говорит о его моральном облике.

— Сабрина, я взял под личный контроль этот вопрос. Считаю, что здесь простых извинений мало. Уполномоченному по правам человека в Дагестане Джамалу Алиеву поручаю заняться этой проблемой и доложить лично мне о ее решении, – сообщил глава Дагестана в своих официальных соцсетях.

Агрегатор такси тоже узнал о ситуации. Вероятно, руководителя таксопарка нелицеприятное событие повергло в шок – он принес извинения Сабрине от имени организации и водителя, от личной встречи с которым активистка отказалась.

Таксиста бессрочно отключили от возможности дальнейшей работы. Теперь за свое поведение ему придется искать другую работу. Будут ли его принимать другие агрегаторы такси, неизвестно.

В качестве извинений Сабрина также получила бесплатные поездки на такси. На данный момент ситуация решена, будет ли она иметь продолжение – пока что неизвестно.