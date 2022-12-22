Модный приговор: Махачкалинское дефиле накрашенных парней в стразах не признали ЛГБТ-пропагандой

Презентация одежды возмутила жителей республики и привлекла внимание депутата Госдумы. Фото: стоп-кадр

В Дагестане 13-й мировой суд Советского района Махачкалы не нашел состава правонарушения в скандальном показе мод, на котором парни предстали перед гостями в эпатажных образах: накрашенные глаза, стразы на вещах, да и сами наряды нетипичного для местной молодежи фасона. Никто из присутствующих не придал этому значения. А вот публике за огромным панорамным окном увиденное очень не понравилось.

Все случилось еще 18 октября 2022 года, но за эти два месяца не утихали споры насчет инцидента. Дагестанское общество, не привыкшая к такому, негодовало, общественники призывали наказать организатора показа Эльнару Аскерову за ЛГБТ-пропаганду. Сначала досталось хозяину помещения, сдавшему его в аренду для показа: в соцсетях он оправдывался тем, что не знал о формате мероприятия.

А затем сами участники истории объяснялись. Они заверили, что ничего не пропагандировали и все модели правильной ориентации. И даже пояснили, почему не приняли превентивных мер, чтобы скрыть от посторонних свое фэшн-событие: хотели, да не было условий. Само же мероприятие было закрытым, гостей впускали по приглашениям.

Одним из лидеров мнения о том, что показ пропагандирует неправильные ценности, был депутат Госдумы России Султан Хамзаев. Полиция составила по факту протокол об административном правонарушении по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" (6.21 КоАП). Аскеровой как физическому лицу грозил штраф до пяти тысяч рублей. Дело направили мировому судье, и там посчитали, что в дефиле парней нет никакого правонарушения.

Решение еще не вступило в силе. Вполне вероятно, его обжалуют в вышестоящем суде.