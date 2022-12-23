Дважды сирота: россиянка отдала сына через объявление паре, которая отказалась от малыша после развода

Малыша отправили к бабушке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Младенец из Татарстана стал дважды сиротой за первые два года своей жизни. Сначала он оказался ненужным родной маме, а потом от него отказались «новые» родители со Ставрополья, которые нашли его по Интернету. История обернулась уголовными делами для всех участников драмы.

В декабре 2020 года 21-летняя жительница Казани родила сына, но почти сразу поняла, что прокормить и вырастить его не сможет. Мол, средств не хватает даже на саму себя. Тогда россиянка решила отдать малыша в обеспеченную семью, а новых родителей поискать в Интернете. Она разместила объявление о том, что готова отдать даром здорового новорожденного ребенка. Желающие нашлись уже через пару дней – ими стали супруги из Пятигорска.

Как рассказали «КП – Ставрополь» в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, женщина решила помочь бездетной семье знакомого в усыновлении ребенка. Она через соцсети вышла на жительницу Казани, готовую отдать бесплатного родного сына, и уже к концу декабря «новый» папа приехал в Казань.

Сделка прошла легко и быстро. 42-летний пятигорчанин явился в ЗАГС и сообщил, что является биологическим отцом новорожденного. Ему беспрепятственно выдали свидетельство об установлении отцовства, а мальчику присвоили новую фамилию и отчество. С документами и «сыном» мужчина вернулся домой в Пятигорск. Появление в семье младенца не принесло паре долгожданного счастья. Вскоре супруги решили развестись. Новоиспеченный отец, судя по всему, не решился нести ответственность, в том числе и финансовую, за чужого по крови мальчика, и обратился в правоохранительные органы.

В полиции он честно сознался в содеянном и рассказал подробности совершения сделки. Оба супруга стали фигурантами уголовного дела по статье «Совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Под уголовное преследование попала и мать-кукушка.

Незаконных родителей из Пятигорска суд еще в июле этого года приговорил к условным срокам: 41-летняя женщина получила 3 года, а 42-летний мужчина – 3,5. А в ближайшее время Ново-Савиновский районный суд города Казани решит судьбу биологической матери мальчика, 23-летней местной жительницы. Ей грозит до 10 лет заключения.

Как стало известно «Комсомолке», малыша забрала на воспитание его родная бабушка.

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