Поддержка ставропольцев на открытие своего дела по соцконтрактам в 2023 году увеличена

В минувшем году программа была успешно реализована – все соцконтракты признали эффективными Фото: Shutterstock

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поставил задачу сохранить объёмы программы соцконтрактов на 2023 год. По его итогам планируется заключить не менее 4,6 тысяч социальных контрактов. При этом финансирование увеличивается.

«Соцконтракт - одна из наиболее востребованных и действенных программ поддержки земляков», - констатировал глава региона.

Показательно, что соцконтракт стал эффективным инструментом для реализации именно бизнес-инициатив ставропольцев – стартовая поддержка позволяет обзавестись собственным бизнесом и постоянным доходом. В крае почти половина всех социальных контрактов заключаются на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщили в минтруда и социальной защиты населения.

Чтобы претендовать на государственную поддержку в этом направлении, нужно разработать бизнес-план и обратиться с ним в местные органы соцзащиты. На создание и развитие собственного дела жители Ставрополья могут получить до 350 тысяч рублей. «Направление очень эффективное — оно заставляет человека работать на благо своей семьи. Спектр деятельности не ограничен — это ваша фантазия, что вы хотите сделать на эти деньги, чтобы в дальнейшем получать доход для своей семьи. В этом году у нас сумма увеличена до 350 тысяч рублей. После того как человек заключает социальный контракт, ему предоставляются средства, и в течение года отслеживается, как у него складывается ситуация», - говорит министр труда и соцзащиты населения Елена Мамонтова.

В помощь начинающим предпринимателям могут предложить дополнительное переобучение. Это тоже востребованная форма работы. К примеру, человек может не только открыть собственный парикмахерский кабинет, но и дополнительно пройти курсы парикмахерского искусства.

Вместе с тем разовая выплата на ведение личного подсобного хозяйства для ставропольцев выросла в конце прошлого года до 200 тыс. рублей. В данном случае и пакет документов меньше, не требуется бизнес-план.

«Однако важно, чтобы для ведения запланированного хозяйства у вас были соответствующие условия. То есть если вы хотите купить корову, то у вас должен быть как минимум коровник, куда вы её поставите. Около 20% семей у нас заключали контракты по этому направлению», - сообщила Елена Мамонтова.

По ее словам, в минувшем году программа заключения социальных контрактов была успешно реализована – все контракты признали эффективными.

Напомним, программу соцконтрактов запустили в 2014 году. За время её действия этим видом поддержки в крае воспользовались уже более 10,6 тыс. семей.