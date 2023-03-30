Маткапитал в 2023 году: что изменилось для ставропольцев

Размер материнского капитала увеличился с 1 февраля Фото: pexels.com

С 1 февраля вырос размер материнского капитала. При этом продолжают упрощаться условия его получения и распоряжения средствами, подчеркивают в Социальном фонде по Ставропольскому краю.

Так, после индексации выплата при рождении первого ребёнка составляет 586 946 рублей, второго, при условии, что семья не оформляла маткапитал ранее, – 775 628 рублей. Если семья уже получала маткапитал, то за рождение второго ребёнка доплатят 188 681 рубль.

Спешить за соответствующим сертификатом уже никуда не нужно. Свыше 44 тысяч сертификатов на материнский капитал (1153 сертификата – с начала 2023 года) выдано в проактивном режиме с середины апреля 2020 года, когда средства господдержки стали оформляться семьям без обращения с их стороны. Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг.

На что можно потратить средства маткапитала? Как объясняет управляющая отделением Социального фонда по Ставропольскому краю Елена Долгова, самое популярное направление – улучшение жилищных условий. Более 12 000 родителей в прошлом году распорядились средствами на эти цели.

«Потратить средства маткапитала можно на покупку или строительство жилья, а также на погашение ипотеки. При этом погасить долг по ипотеке можно даже в том случае, если она была оформлена до рождения ребёнка», – говорит она.

Также средства можно направить на обучение ребёнка в вузе, оплату детского сада или на занятия в дополнительных секциях. Образование детей второе по популярности направление расходования маткапитала после улучшения жилищных условий. Такой возможностью уже воспользовались более 11,2 тысячи семей Ставрополья, 2150 из них в 2022 году.

Также за счёт маткапитала можно компенсировать расходы на приобретение средств реабилитации детей-инвалидов или оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на каждого ребёнка.

«Если ребёнку ещё не исполнилось трёх лет, то можно подать заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала. Сделать это можно, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных на Ставрополье. Выплату можно будет получать на каждого ребёнка. Её размер будет равен размеру регионального прожиточного минимума», – поясняет управляющая СФР по региону.

Все эти нормы применимы и к остатку материнского капитала. К слову, узнать его размер можно несколькими способами: на «Госуслугах» есть сервис с красноречивым названием «Выписка об остатке материнского капитала». Информация об остатке придет в электронном виде в личном кабинете портала. Эту информацию можно получить на сайте СФР или в мобильном приложении. В клиентской службе Социального фонда сотрудник выдаст справку по счету материнского капитала в течение 10–15 минут.

Выписки в электронном и бумажном виде равнозначны. Их можно использовать, чтобы оформить заявление на новую трату по маткапиталу.

Его также можно подать через личный кабинет на портале госуслуг. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь лично в клиентские службы Социального фонда.

При этом стоит напомнить об ответственности за попытки обналичивания выплаты. «Многие идут на уловки и пытаются обналичить средства маткапитала. Мы выявляем такие факты. В документах, которые нам поступают, мы определяем фиктивные сделки и передаём их в правоохранительные органы для проверки», – констатирует Елена Долгова.