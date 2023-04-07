Инвестировала в пустышку: судимый трейдер обманул ставропольчанку, копившую на операцию сына

Наказание смягчили Фото: Архив "КП"

В Ставропольском крае осудили местного жителя, который обокрал знакомую, решившую заработать для больного сына. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 2022 году Лариса узнала о Сергее, который, как говорили другие, "умеет зарабатывать". На тот момент он якобы осваивал трейдинг и инвестиции, приносящие стабильный доход. Женщина решила, что это ее шанс заработать сыну на операцию, и обратилась к гуру финансов за помощью.

Сергей согласился быть ее представителем и за это ничего не попросил – цель ведь благородная. Доверчивая женщина сначала отдала 20 тысяч рублей, а потом еще 600 долларов (в пересчете на рубли – 47,8 тысяч). В третий раз Лариса отдала семь тысяч рублей и свой ноутбук и планшет, чтобы продать их и пополнить пакет акций. Сергей обещал инвестировать в нефтяные и газовые компании.

Сомневаться в способностях своего товарища Лариса начала, когда тот занял у нее пять тысяч рублей. А позже еще шесть тысяч рублей. Когда женщина поняла, что отдает деньги в пустоту и ей ничего не вернется – она написала заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ущерб оценили в 96 тысяч рублей. Выяснилось, что это не первое экономическое преступление Сергея. Ранее его судили за мошенничество и кражу. В обоих случаях он отделался условными сроками.

Суд решил, что ставропольца и в этот раз не надо изолировать от общества, и приговорил к году и восьми месяцам условно. Наказание смягчили из-за признания вины и наличия малолетнего ребенка и беременной жены. Потерпевшая не стала обжаловать приговор – осужденный уже начал отдавать присвоенное.