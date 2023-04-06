Фото: Владимир Веленгурин и Дмитрий Стешин

Любовь Успенская выступила в Ставрополе 3 апреля — через день после теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Певица изменила программу своего шоу, как не раз это делала, отвлекаясь на общение со зрителями. Успенская прервала свое выступление и высказалась по поводу трагедии, которая потрясла ее до глубины души.

— Я выступала в Ессентуках [2 апреля, в день теракта]. После концерта зашла в гримерку и узнала новость о том, что случилось в Санкт-Петербурге. Что погиб очень хороший журналист, большой патриот России Владлен Татарский и что пострадало очень много людей, которые были в этом кафе. <...> Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой, — поделилась певица.

После монолога Успенская объявила минуту молчания в память о Татарском. Зрители провели ее стоя.

Военный корреспондент проводил творческий вечер в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. На мероприятии ему подарили статуэтку, в которой оказалась скрыта взрывчатка. В разгар вечера бомба сдетонировала, смертельно ранив Татарского и причинив травмы другим присутствовавшим. По подозрению в теракте задержали 20-летнюю активистку Дарью Трепову.

На концерте в Ставрополе в 2020 году Успенская тоже разоткровенничалась с залом. Со слезами в голосе артистка призналась зрителям, что журналисты едва не разрушили ей жизнь:

- Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу, - едва не плача, признавалась Любовь Успенская со сцены.

Тем временем другого артиста жители Ставрополья хотят «отменить» за неосторожные высказывания о спецоперации. Краевой минкульт получил обращение, авторы которого требуют запретить рэперу Басте выступить в Ставрополе 8 июня.

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