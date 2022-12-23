«Грязное дело»: после загрязнения акватории Каспийского моря в Дагестане возбудили три уголовных дела

В Дагестане продолжается работа по очистке Каспия Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После загрязнения акватории Каспийского моря в Дагестане возбудили три уголовных дела по статье 252 УК РФ – загрязнение морской среды. Поводом для разбирательств стал сброс предприятием сточных вод без очистки вблизи города Дербента. Ущерб для Каспия оценили в 9,5 млн рублей.

Все началось с гибели каспийских тюленей. В Дагестане погибло больше 2,5 тысячи этих краснокнижных морских млекопитающих. Раньше нерпы подплывали ближе к берегу и даже играли с детьми. Сейчас все изменилось, а по факту массовой гибели животных начали проверки.

По требованию прокуратуры республики Дагестан в суд направлено заявление, которое при принятии обязует организацию выполнить искусственное зарыбление водоема. Также предприятие поставило очистные сооружения.

Неприятности с Каспийским морем не закончились. В районе морского порта «Махачкала» собственник поднял из воды полузатонувший земснаряд. На борту были обнаружены 2,2 тонны дизельного топлива и смазочного масла. Работа по очистке продолжились.

— По результатам обследований акватории и береговой полосы водоемов выявлено более 180 фактов формирования участков за счет земель водного фонда. С учета сняты незаконно сформированные земельные участки, имеющие пересечение с Каспийским морем на площади более 16 гектаров в Кизлярском районе, – пишет пресс-служба прокуратуры республики Дагестан.

Также суд рассматривает иски к органу местного самоуправления по поводу незаконного образования земельных участков на морской территории площадью в 125 гектаров. Их сдавали в аренду для сельскохозяйственного производства. Прокуратура посчитала эти действия незаконными и теперь борется за сохранение природы.

Также после вмешательства природоохранного прокурора были проведены дноуглубительные работы реки Терек, а это позволило на 20% увеличить объем воды, поступающей в Гудийскую протоку, Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы.

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