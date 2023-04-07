Профсоюзы - локомотив курортов

Для профсоюзных эскулапов аттестацию проводят за счет средств здравниц. Фото: kmvholding.ru

Россия обладает уникальным опытом в области организации санаторно-курортного лечения. Именно профсоюзные, доступные для людей, санатории являются основой этой целостной системы. Здесь эффективно обеспечивают массовое оздоровление россиян, содействуя решению приоритетных государственных задач по укреплению обороноспособности и улучшению качества жизни.

Чтобы лечить, нужно постоянно учиться!

Сегодня в ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» готовятся к очередной аттестации медиков на квалификационную категорию. Это - важная составляющая процесса профессиональной подготовки, а для врачей и медсестер - возможность усовершенствовать знания и повысить зарплату.

Эту работу профсоюзы проводят системно. Для профсоюзных эскулапов аттестацию проводят за счет средств здравниц. Также на протяжении многих лет холдинг оказывает помощь в ее проведении ведомственным и частным санаториям, которые не могут организовать процесс самостоятельно. Положение Минздрава РФ разрешает это только мощной системе, с огромным опытом и кадровым потенциалом.

Авторитет Аттестационной комиссии профсоюзов высок. Только в 2022 году здесь повысили квалификационную категорию более 270 врачей и медсестер. И уже в апреле по инициативе профсоюзов проведут дополнительную аттестацию - в связи с многочисленными обращениями медиков из санаториев разных форм собственности.

- Мотивированный специалист эффективнее выполняет сложные задачи, он нацелен на высокие результаты, в итоге от такого подхода выигрывают пациенты! - убежден гендиректор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко. - В курортной профсоюзной системе налажен строгий контроль за системой подготовки медработников. Держим связь с вузами столицы и Ставрополья, с медколледжами, стимулируем профессиональный рост.

Гендиректор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко (справа). Фото: kmvholding.ru

Курсы повышения квалификации курортный холдинг организовывает для маркетологов, сотрудников службы гостеприимства, специалистов по работе с кадрами, официантов - всех, от кого зависит слаженная работа комплекса и отличное настроение гостей. Конечно, важной темой, о которой всегда говорят профсоюзы, остается обеспечение безопасности труда!

Что принесет нам новая весна

На протяжении столетия медики профздравниц умело сочетают опыт предшественников - великих курортологов - и передовые технологии. В минувшем году здесь приняли на отдых и лечение около 170 тысяч человек, в 2023-м востребованность здравниц увеличилась.

Продолжается курс на обновление и модернизацию санаториев. Аккумулирование финансовых потоков позволяет сразу направлять сотни миллионов рублей на ремонт и переоснащение. В течение года переоборудовали этажи в железноводских санаториях «Эльбрус» и «Дубрава», отремонтировали актовый зал и холлы в ессентукском санатории «Целебный ключ».

Ремонт инженерных сетей, фасадов, кровли провели в санаториях «Здоровье», им. 30 лет Победы, «Виктория» (Ессентуки), имени Г. Димитрова. Позаботились о маломобильных отдыхающих и о безопасности гостей: в санатории «Надежда» обустроили пандус и цокольный этаж, в санаториях им. М. Ю. Лермонтова и «Лесная поляна» отремонтировали резервуары водоснабжения и пожаротушения.

Курортное управление профсоюзных санаториев на КМВ - в числе крупнейших работодателей и налогоплательщиков Ставрополья. Здесь оказывают огромную поддержку участникам СВО, их семьям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Лидируя в сфере курортного оздоровления, профсоюзы постоянно выдвигают законотворческие инициативы, призванные повысить доступность санкура. Так, сейчас направлено обращение в адрес муниципалитетов Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. Речь - о предоставлении мер поддержки арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. На федеральном и краевом уровне уже установлены льготы по уплате земельного налога и арендной платы за землю на 2023 год. Подобная мера позволит хозяйствующим субъектам вкладывать еще больше средств в реновацию и благоустройство, а также сдерживать рост цен на путевки.