«Все само пройдет»: жительница Ставрополья сбежала со свидания с ножевым ранением

Женщину удалось спасти Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье приговорили к тюремному сроку местного жителя, который отказывался вызывать своей пассии медиков после поножовщины. Раненой жертве пришлось тайно сбегать от обвиняемого. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Осенью 2022 года Алексей (имя изменено - Пр.) встретил свою суженую с работы. Вечером пара запланировала романтический ужин. Немного выпили, поели. Все было хорошо, пока Алексей не вспомнил свою давнюю обиду. На протяжении нескольких месяцев он подозревал, что его любовь ему изменяет. Никаких явных улик, только догадки и интуитивное предчувствие.

Посреди ужина Алексей поднял вопрос ребром, но скандала не удалось избежать. В пылу ссоры мужчина дал возлюбленной несколько пощечин, а она решила от него уйти. Алексей вернулся за стол, взглядом заметил нож и вооружившись напал на дорогую ему женщину, которая собирала вещи и ругала его за ревность. Обвиняемый объясняет свой поступок эмоциями, намерений остановить женщину у него не было.

Удар пришелся на левый бок и повредил толстый кишечник. Парочка запаниковала. Опасаясь последствий, Алексей предложил потерпевшей лечь поспать: «Все само пройдет». Она же боялась ему претить, согласилась отлежаться, но решила сбежать тайно. Чтобы отвлечь возлюбленного, она попросила его добавить бревна в печь. И пока Алексей копошился на заднем дворе, она вызвала такси и уехала в больницу.

Медики спасли потерпевшую и сообщили о поступившем пациенте в правоохранительные органы. Против Алексея возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчина признал вину, раскаялся и всячески пытался помочь потерпевшей лекарствами и деньгами. Казалось, что обвиняемый сможет уйти от тюремного заключения, но решением районного суда его отправили на год в колонию общего режима. Приговор Алексей не стал обжаловать и отправился отбывать наказание.

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